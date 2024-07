I film al cinema dal 25 luglio: arrivano Deadpool e Wolverine

Sono otto i nuovi film al cinema dal 25 luglio per un fine settimana segnato dal ritorno di Deadpool e Wolverine, l’improbabile coppia di supereroi protagonisti del cinecomic numero 34 del Marvel Cinematic Universe. Un debutto pronto a ridefinire le gerarchie del box-office, già dominato dal blockbuster (al primo giorno di programmazione ha incassato 2 milioni di euro) su Inside Out 2 (arrivato a 43 milioni) e sul disaster movie Twisters, fermo a poco più di 800mila euro.

I nuovi film al cinema dal 25 luglio

La settimana si è aperta con le solite uscite speciali. Warner Bros chiude la trilogia tolkieniana di Peter Jackson con la versione speciale in 4K del fantasy Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. In occasione dei 120 anni della Titanus, è al cinema con Nexo Digital il capolavoro La prima notte di quiete di Valerio Zurlini. Per il ciclo Un mondo di sogni animati che Lucky Red dedica allo Studio Ghibli, tocca a La storia della principessa splendente del maestro Isao Takahata. Columbia Pictures prosegue i festeggiamenti dei suoi 100 anni con i live-action dell’Uomo Ragno: questa settimana The Amazing Spider-Man. Per il resto, ecco la regolare programmazione dei film al cinema dal 25 luglio.

Deadpool & Wolverine

Nel 2018 Deadpool (Ryan Reynolds) usa la macchina del tempo di Cable per andare sulla Terra-616 e chiedere di unirsi agli Avengers, ma la sua richiesta viene rifiutata. Sei anni dopo, Wade Wilson si è ritirato ma la Time Variance Authority lo strappa dalla sua vita tranquilla per spedirlo in missione con Wolverine (Hugh Jackman): Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) chiede alla strana coppia di usare il temibile time ripper, un dispositivo che cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe. Sul loro cammino i due supereroi incontrano la potente Cassandra Nova (Emma Corrin), sorella gemella del professor Charles Xavier. Diretto da Shawn Levy su sceneggiatura scritta dal regista con Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick e Zeb Wells, il solito cinecomic (più o meno) irreverente a base di azione, effetti speciali, risate e multiversi: imperdibile per gli appassionati.









Amici per caso

Pietro (Filippo Contri) è un coatto romanista che si ritrova da un giorno all’altro cacciato di casa dalla fidanzata Lolly, stufa di essere sempre in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero (Filippo Tirabassi) è un giovane gay serio e raffinato, appena lasciato dal compagno Andy che l’ha messo in difficoltà chiedendogli di sposarlo. Solo in una casa troppo grande per lui e troppo impegnativa economicamente, Omero si mette alla ricerca di un coinquilino e trova per caso Pietro, a caccia di una sistemazione. I due si ritrovano ad abitare insieme, ma la loro singolare convivenza è sconvolta quando Omero si rende conto che Pietro è un omofobo pieno di pregiudizi. Da Max Nardari, una commedia degli equivoci semplice e senza troppe pretese. Nel cast Beatrice Bruschi, Rocco Fasano, Mirko Frezza e Marina Suma.









La coda del diavolo

Un paese della Sardegna è sconvolto dal brutale omicidio di una ragazzina. Il mostro che l’ha inseguita e uccisa è subito arrestato e portato in carcere. L’arrivo di quell’assassino è un’occasione di redenzione per Sante Moras (Luca Argentero), ex poliziotto diventato guardia carceraria: Sante ha una colpa da espiare e un passato da cui scappare. Quella notte cambia tutto: l’assassino viene trovato morto durante il turno di detenzione di Moras, accusato di un omicidio che non ha commesso. Costretto a fuggire e inseguito dal commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli), Sante sfrutta l’aiuto della giornalista Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna) per scoprire che dietro il delitto si nascondono segreti inconfessabili. Domenico de Feudis ha già diretto gli ottimi L’ora del buio e Il legame: questo è l’adattamento del romanzo di Maurizio Maggi e viaggia più sui binari dell’action thriller à la Jack Reacher che dell’horror.

Here After – L’aldilà

In seguito ad un tragico incidente e a una scioccante esperienza pre-morte, l’adolescente Robin (Freya Hannan-Mills), giovane promessa del pianoforte, comincia a mostrare comportamenti sempre più inquietanti. Gli episodi convincono la madre Claire (Connie Britton) che la figlia sia posseduta da un essere malvagio che ha riportato con sé dall’aldilà. Da produttore a regista, Robert Salerno realizza un horror poco credibile che incrocia fede, scienza e crescita.









Un oggi alla volta

Marco (Tommaso “Tommycassi” Cassissa) è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con famiglia disfunzionale e allergia ai social. Aria (Ginevra Francesconi) si è diplomata da un anno e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo perché affetta da una malattia degenerativa. Complice un equivoco telefonico, i due si conoscono ed iniziano a piacersi, ma la loro love story non è così semplice come appare. L’opera prima di Nicola Conversa è un teen drama emozionale cucito su misura per i giovanissimi. Completano il cast Katia Follesa, Francesco Centorame, Edoardo Pagliai, Cesare Bocci ed Elisabetta De Palo.









Persona Non Grata

Nel 2017, dopo la morte del marito, l’ex sciatrice Andrea (Gerti Drassl) decide di rendere pubblica la sua drammatica storia personale: gli abusi subiti in collegio da parte di colleghi e allenatori quando era ancora adolescente. L’intervista rilasciata ad un giornale solleva un polverone mediatico al quale persino la sua famiglia reagisce con il rifiuto. Dal regista austriaco Antonin Svoboda, al suo sesto lungometraggio, un coinvolgente dramma d’inchiesta, ispirato alla storia vera dell’ex promessa dello sci Nicola Spiess, vittima di molestie e incoraggiata dal #MeToo a ribellarsi all’omertà della federazione sciistica austriaca.









Opponent

Iman (Payman Maadi) è un immigrato iraniano che vive con la sua famiglia in Svezia, all’interno di una delle case assegnate dal governo ai rifugiati. La loro sistemazione è provvisoria e in continua evoluzione. Per aumentare le sue possibilità di ottenere il visto e la residenza in pianta stabile, Iman riprende la sua carriera di wrestler. Il provino per la squadra nazionale svedese farà riemergere il vero motivo per cui è stato costretto a lasciare l’Iran. Al suo secondo film dopo The Charmer, Milad Alami infrange gli stereotipi maschili mettendo in scena il ritratto intimo di un uomo sospeso alla ricerca della sua libertà: l’imperdibile della settimana.









Mavka e la foresta incantata

Lo spirito della foresta Mavka si innamora dell’umano Lukash, un talentuoso musicista. Ma è un legame impossibile: Mavka si trova presto di fronte alla scelta tra l’amore e il suo dovere di custode del cuore dei boschi. L’animazione della settimana è un ritorno perché già uscita al cinema un anno fa: arriva dall’Ucraina, è firmata da Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban, conta sulla voce della youtuber Fraffrog e si rivolge ad un pubblico di famiglie e giovanissimi.