Striscia inchioda Mara Venier con un fuori onda: “Io vi butto fuori a calci in c…”

Mara Venier è stata al centro di numerose polemiche lo scorso febbraio. La conduttrice di Domenica In è stata accusata di aver aggredito un ispettore di produzione che lavora al CPTV Roma con “offese personali, insulti irriferibili e minacce”. L’episodio è stato denunciato dal sindacato SNAP Rai e condiviso sui social dall’ispettore di produzione Nando Clemenzi, che ha bollato il comportamento della presentatrice come “immotivato e demenziale”.

Mara Venier Striscia la Notizia: scoppia il caso

Clemenzi ha spiegato che l’aggressione è stata “solo l’ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza”. La Rai e il direttore dell’ammiraglia, Stefano Coletta, si sono subito schierati al fianco della Venier, che si è dichiarata estranea ai fatti contestati e ha incaricato i suoi legali per tutelarsi in sede legale.

Questa faccenda sembrava chiusa, almeno fino a ieri, quando Striscia la Notizia ha riaperto il caso. Nell’ultima puntata del tg satirico di Canale 5, Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno lanciato un servizio nel quale la “zia Mara” è protagonista di un imbarazzante fuori onda negli studi di Domenica In.

Non si conosce il contesto nel quale maturano le frasi pronunciate dalla conduttrice. Le parole rubate dalle “spie” di Striscia sono state presentate in un formato singolare: una parodia dell’intervista fatta qualche settimana fa dalla Venier a Flavio Insinna, protagonista nel 2017 di alcuni tristemente celebri fuori onda nei quali insulta concorrenti e collaboratori di Affari tuoi.

Francesca Manzini, l’imitatrice che con la tecnica del deepfake “diventa” la Venier, dialoga (infierendo sul collega) con il vero Insinna in un montaggio che, ad un certo punto, include un audio reale della conduttrice.

“Che qui dentro – si ascolta nel fuori onda della vera Venier – deve rimanere Mara Venier. Io vi butto fuori a calci in culo! Perché voi vi dovete vergognare di farmi lavorare così”.

Francesca Manzini imita Mara Venier a Striscia la Notizia, ma il fuori onda è vero (foto: Mediaset)

Mara Venier Flavio Insinna: nell’intervista falsa il vero fuori onda

A chi si stava rivolgendo la presentatrice con questi toni così brutali e sgradevoli? Ai suoi autori, al malcapitato ispettore di produzione, alle maestranze? Perché si è lasciata andare a questa sfuriata? Non è dato saperlo.

Alla fine del servizio, il programma di Antonio Ricci promette che “ce ne sono altri”. La sensazione è che numerosi fuori onda siano in possesso della trasmissione. Il servizio, per chi non l’avesse visto, è disponibile sul sito ufficiale di Striscia. Il tiggì di Ricci, non nuovo agli attacchi alla Rai, punta ad offrire un’immagine della Venier decisamente diversa da quella a cui siamo abituati?