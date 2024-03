Gianni Morandi torna su Rai 1 con un nuovo programma tutto suo

Evviva!, come scrivere sempre sul suo profilo Facebook: è il titolo del nuovo programma televisivo di Gianni Morandi, in onda in prima serata su Rai 1 in questa primavera 2024. La data precisa non è stata ancora annunciata, ma è Rai Pubblicità a confermare il progetto e a svelare i primi dettagli sulla trasmissione: un varietà musicale sul modello di Grazie a tutti, caratterizzato da una serie di canzoni, gag e ospiti speciali.

Gianni Morandi, nuovo programma su Rai 1

Dopo la conduzione di Sanremo 2023 con Amadeus, uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano si conquista uno show tutto suo. Rai Pubblicità presenta l’evento come “una produzione che racconta l’Italia, la storia e i personaggi che ne costruiscono il patrimonio culturale. Un itinerario in cui si narra la tv in tv”. Morandi sarà il padrone di casa e accompagnerà gli spettatori e le spettatrici in un autentico viaggio nel tempo alla scoperta delle principali bellezze del Belpaese. Inevitabile il ricorso all’immenso archivio di Rai Teche.

Gli ingredienti di Evviva! saranno “luoghi, ricordi, consapevolezza, leggerezza e riflessione”: in sostanza quella che è la missione (spesso dimenticata) del servizio pubblico. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla trasmissione, dall’uscita e il numero di serate ai nomi di chi affiancherà Morandi in questo tour. Curiosamente, il varietà ha lo stesso titolo (in quel caso con la grafia Ewiva) di un programma di Canale 5 con Milly Carlucci andato in onda nel 1988 senza successo, tanto che l’ammiraglia Mediaset decise di chiuderlo dopo appena due puntate (di sei) visto il mostruoso budget di 800 milioni di lire.

Evviva, Gianni Morandi torna in tv

Morandi torna sulla Rai dopo la mancata realizzazione di Go Gianni Go!, lo speciale che nel dicembre del 2022 avrebbe dovuto celebrare i suoi 60 anni di carriera. Complice la chiamata di Amadeus all’Ariston, della trasmissione non se n’è fatto più niente e il cantante ha dirottato le celebrazioni sull’omonimo tour dell’estate 2023 che l’ha visto impegnato da luglio a settembre con numerosi concerti all’aperto nelle più suggestive piazze e location d’Italia.

Evviva! è invece il titolo del suo trentacinquesimo album, uscito il 3 marzo dell’anno scorso per Sony Music. Il disco è composto da otto brani e include le cinque canzoni frutto del sodalizio artistico con Lorenzo Cherubini: L’allegria, La ola, Apri tutte le porte, Anna della porta accanto ed Evviva!, in cui c’è proprio il featuring di Jovanotti. Tra gli altri ospiti del lavoro ci sono Davide Simonetta, anche noto come d.whale, e Sangiovanni che accompagna Morandi nella cover del classico Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte.