Tale e Quale Show 2021, il cast di concorrenti: da Alba Parietti a Pierpaolo Pretelli

I classici del pop e del rock, il trucco e i costumi, le basi musicali e le luci: tutto è pronto per l’edizione 2021 (l’undicesima) di Tale e Quale Show, il varietà di Rai 1 che tornerà ad animare i venerdì sera dell’ammiraglia a partire dal 17 settembre. Al timone c’è, come sempre, Carlo Conti, mentre la giuria potrebbe subire qualche scossone tra riconferme e novità. Quel che è certo è il cast.

Tale e Quale Show 2021: il cast di concorrenti

Sono dieci i nomi più o meno noti pronti a calarsi nei panni dei cantanti più famosi del nostro tempo. Dalla cantante Francesca Alotta, “riesumata” dal talent Ora o mai più a più di vent’anni da Non amarmi, a Ciro Priello, il comico dei The Jackal e vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, passando per il carneade Dennis Fantina – primo classificato a Saranno Famosi nel 2001 – e gli ex concorrenti dello Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando.

È curiosa (ma neanche tanto viste le loro doti canore) la scelta dei gemelli di Guidonia, ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Lanciati proprio da un talent, Tú sí que vales, hanno trovato spazio con Fiorello all’Edicola Fiore e Viva RaiPlay prima di passare a L’altro Festival, Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

Ecco il cast completo di Tale e Quale Show 2021:

Francesca Alotta

Dennis Fantina

I gemelli di Guidonia

Biagio Izzo

Deborah Johnson

Federica Nargi

Stefania Orlando

Alba Parietti

Pierpaolo Pretelli

Ciro Priello

Pierpaolo Pretelli e Alba Parietti (foto: Instagram @pierpaolopretelliofficial @albaparietti)

Tale e Quale Show 2021: la giuria con una novità tra i giudici

Nonostante i nomi dei concorrenti siano abbastanza eterogenei, è chiaro come molti di loro siano particolarmente avvezzi non solo al canto, ma anche all’imitazione. La curiosità è tutta per Alba Parietti: la showgirl, quando è stata impegnata sulla pista di Ballando con le Stelle, ha pensato piuttosto a ribattere colpo su colpo alle critiche della giuria.

L’annuncio del cast è arrivato via social da Carlo Conti in persona, che ha aggiunto “novità in arrivo” proprio per la giuria. È certa l’uscita di scena di Vincenzo Salemme, impegnato sul set del film Con tutto il cuore con Serena Autieri, Cristina Donadio e Maurizio Casagrande.

Al suo posto potrebbe subentrare Cristiano Malgioglio, che affiancherebbe Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Ma il contratto del paroliere dal ciuffo bicolore non è stato ancora chiuso e sarà Conti a confermarlo nelle prossime settimane.