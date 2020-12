I 10 film imperdibili da vedere da oggi a Natale in Tv

Da "La principessa Sissi" a "Non ci resta che piangere" passando per l'immancabile "Una poltrona per due", ecco la guida ai film da non perdere il 23, 24 e 25 dicembre

Con lo stop agli spostamenti tra le Regioni entrato in vigore, scattano i divieti di questo strano Natale nel quale si chiede agli italiani di restare a casa il più possibile. Cosa c’è di meglio allora che gustare un buon film in tv, qualcosa di adatto a tutte le età e a tutti i gusti? Ecco il meglio della programmazione offerta dai canali in chiaro per il 23, 24 e 25 dicembre 2020: una pillola per evadere qualche ora da queste feste blindate.

Film di Natale in tv 2020: il calendario

Cominciamo con un classico immancabile in questo periodo.

La principessa Sissi

Romy Schneider è la memorabile principessa di Baviera che rapisce il cuore dell’imperatore Francesco Giuseppe, promesso sposo alla sorella Elena. La fiaba storica ormai cult passa su Rai Movie il 23 dicembre alle 21.10.

Prima o poi mi sposo

Una commedia romantica è quel che ci vuole per rendere più dolce la clausura. La coppia è formata da Jennifer Lopez e Matthew McConaughey: lei donna in carriera e single incallita, lui promesso sposo ad una ricca ragazza di San Francisco. L’amore imprevisto, ovviamente, è dietro l’angolo. Su Paramount Network il 23 dicembre alle 21.15.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Non il fastidioso remake di Tim Burton con Johnny Depp ma l’originale del 1971 con il meraviglioso ed inquietante Gene Wilder. Una favola musicale oscura e fantasiosa diventata cult, tratta da un bellissimo libro di Roald Dahl che lo scrittore ha adattato di persona per lo schermo. Lo trasmette Italia 1 il 24 dicembre alle 16.05.

Il Grinch

Il perfido mostriciattolo verde, protagonista dell’omonimo racconto scritto (e illustrato) nel 1957 dal Dr. Seuss e diventato un classico della letteratura per ragazzi, in Italia non è famoso come negli Stati Uniti. A renderlo molto popolare anche dalle nostre parti ci ha pensato questo film di Ron Howard con uno straordinario Jim Carrey, con trucco (da Oscar) di Rick Baker. Italia 1 lo manda in onda la vigilia di Natale alle 19.30.

Una poltrona per due

Che vigilia di Natale sarebbe senza Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis e Denholm Elliott, Ralph Bellamy e Don Ameche? Italia 1 propone la commedia capolavoro di John Landis nell’orario più consueto: la sera del 24 dicembre alle 21.35.

Via col vento, Una poltrona per due, Edward manidi forbice: tre film di Natale imperdibili

Film di Natale 2020 in tv: Mediaset e Rai per le feste

Una proposta alternativa per la serata della vigilia arriva da Rai 4.

Edward mani di forbice

Una favola moderna gotica, tenera e malinconica, dedicata all’irriducibilità e ai pericoli della diversità. La coppia Tim Burton e Johnny Depp in stato di grazia, accompagnati dalle magnetiche Winona Ryder e Dianne West. Il 24 dicembre su Rai 4 alle 21.20.

Sette spose per sette fratelli

Premiato con l’Oscar nel 1955 per la colonna sonora di Adolph Deutsch e Saul Chaplin, il rutilante musical di Stanley Donen è un film allegro e colorato, ideale per staccare la spina in questo periodo buio e confuso. Nel 2004 è stato persino inserito nella lista del National Film Registry dei film più influenti di sempre. Rete 4 lo manda in onda il 24 dicembre alle 21.20.

Polar Express

Nel 2004 il regista Robert Zemeckis e il divo Tom Hanks sono stati pionieri realizzando il primo cartoon in CGI che utilizza la tecnica della performance capture, che consente di digitalizzare la recitazione degli attori. Il risultato è sbalorditivo: lo potete vedere su Italia 1 il giorno di Natale alle 19.30.

Via col vento

Nonostante le recenti polemiche che l’hanno travolto, il melodramma diretto da Victor Fleming, prodotto da David O. Selznick e interpretato da Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Leslie Howard e Hattie McDaniel, rimane un classico del cinema senza tempo. Rete 4 lo propone la sera di Natale a partire dalle 20.30.

Non ci resta che piangere

Ad ogni passaggio televisivo il successo è garantito. L’indimenticabile commedia con Massimo Troisi e Roberto Benigni – uno dei film più amati, originali e divertenti del cinema italiano – è su Cine 34 il 25 dicembre alle ore 21.