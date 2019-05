È fissato per il 5 giugno lo sfratto di casa, come annunciava l’amaro appello del cantante e giudice di The Voice: a seguito del suo sfogo, tuttavia, è arrivata la risposta gelida di Asia Argento contro Morgan. L’attrice non ha gradito il tono polemico del suo ex, che in una recente intervista a Libero è apparso disperato e polemico sui provvedimenti giudiziari presi nei suoi confronti.



Sfrattato di casa per debiti: la dichiarazione di Asia Argento contro Morgan

“Lo sfratto è una cosa giusta legalmente ma profondamente è sbagliata – aveva dichiarato il cantante al quotidiano – La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo. Questa casa è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla settimana a sedici anni, mentre andavo al liceo”. Un colpo durissimo per lui, che promette battaglia: “Questa casa ha la mia anima.E trovo pazzesco non avere la possibilità di poter rimediare. Vengo trattato alla stregua di un assassino a cui viene tolta la libertà per sempre. Non la lascerò facilmente, anche se il 5 dovrebbero arrivare i Carabinieri. Questa casa è la mia storia, non posso immaginare che sia stata svenduta in un’asta giudiziaria“”Marco non ha perso casa per colpa mia, ma per le scelte che ha fatto e soprattutto per quelle che non ha fatto – ha fatto sapere qualche giorno fa tramite il suo avvocato – Non capisco in che modo vuole il mio aiuto“.

Dopo aver letto questa intervista, arriva la severa sferzata di Asia Argento contro Morgan su Instagram: “Che mestizia Morgan – si sfoga in una story – Sei un miracolo ambulante, forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile! Aripijate!“.

Il mantenimento della figlia Anna-lou

È da tempo che con la figlia di Dario Argento non corre buon sangue: l’attrice, infatti, ha più volte accusato il suo ex di aver ignorato i suoi doveri di padre con la loro Anna-Lou, oggi 17enne. E a questo proposito nel suo sfogo aggiunge un retroscena particolarmente aspro: “Omette di dire che dalla vendita della sua casa andranno ad Anna-Lou soltanto 6 mila euro dei 160 mila di debiti accumulati per l’omesso versamento degli assegni di mantenimento“.

Cosa risponderà Morgan, che in queste settimane è impegnato come giudice a The Voice insieme a Gigi d’Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno?