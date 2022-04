Brotherhood, trailer ufficiale del docufilm di Francesco Montagner al cinema dal 21 aprile

Brotherhood, trailer ufficiale del docufilm di Francesco Montagner che vede come protagonisti Jabir Delić, Usama Delić, Uzeir Delić e Ibro Delić. Presentato in Panorama Italia ad Alice nella Città e in moltissimi festival internazionali, vince il Pardo D’Oro Concorso Cineasti del Presente per il miglior film alla 74a edizione del Locarno Film Festival.

Docufilm co-prodotto Repubblica Ceca-Italia, Nutprodukce, S.r.o. e Nefertiti Film con Rai Cinema, Arte, prodotto da Pavla Janoušková Kubečková, co-prodotto da Nadia Trevisan e Alberto Fasulo. Distribuito da Nefertiti Film, Brotherhood, esce nelle sale al cinema il 21 aprile.

Brotherhood, di Francesco Montagner al cinema dal 21 aprile

Da un soggetto e sceneggiatura scritta a quattro mani da Francesco Montagner in collaborazione con Alessandro Padovani, la pellicola racconta la storia di tre fratelli vissuti nell’ombra del proprio padre, quando improvvisamente si trovano completamente soli.

Brotherhood Poster

Trailer ufficiale di Brotherhood, di Francesco Montagner

Jabir, Usama e Uzeir, sono tre giovani fratelli bosniaci, nati in una famiglia di pastori. Sono cresciuti all’ombra del padre, Ibrahim, un predicatore islamista severo e radicale. Quando Ibrahim viene condannato a due anni di carcere per terrorismo, i tre fratelli vengono improvvisamente lasciati soli. La temporanea sospensione degli ordini e dei comandamenti del padre cambia drasticamente la loro vita. I fratelli esplorano la loro libertà appena acquisita nel difficile viaggio per diventare uomini.

Crescere non è mai stato più intimo ed estenuante: mentre lottano, combattono e si affrontano, vediamo le loro identità distinte che si sviluppano davanti ai nostri occhi. Brotherhood è un’esplorazione intima della transizione dalla giovinezza alla virilità, la ricerca dell’identità, la ricerca dell’amore e di se stessi.