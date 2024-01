La Storia, tutto sulla serie tv di Rai 1 dal romanzo di Elsa Morante: da trama e cast al trailer

Il 2024 a tutta fiction di Rai 1 si apre lunedì 8 gennaio con La Storia, l’adattamento del romanzo di Elsa Morante che ha segnato la letteratura del Novecento. Dopo la miniserie di Luigi Comencini del 1986, la serie tv di Francesca Archibugi (anche sceneggiatrice con Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo) è un kolossal costato 17 milioni di euro e impreziosito da un cast stellare.

La Storia: Rai 1 lancia serie tv da Elsa Morante

Ambientato a Roma durante e dopo la Seconda guerra mondiale, nel periodo che va dal 1938 al 1947, La Storia è un viaggio emozionante nella vita della vedova Ida Mancuso, una giovane maestra elementare ebrea rimasta sola con due figli, Nino e Useppe, nato prematuro dallo stupro di un soldato tedesco ubriaco.

La famiglia è stravolta dagli eventi del fascismo, delle leggi razziali e dell’occupazione di Roma da parte dei nazisti. Ida tiene nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione e per proteggere i suoi figli, la sua unica ragione di vita. Quando Nino, fascista convinto, decide di partire per il fronte, Ida e Useppe affrontano da soli il bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, durante il quale la loro casa viene distrutta.

Sfollati a Pietralata, madre e figlio aspettano il ritorno di Nino, intollerante a tutte le autorità e spinto dalla disperazione alla lotta armata di Resistenza. Dopo la guerra il ragazzo si dà al contrabbando, prima di sigarette e poi in quello delle armi. Non vuole i soldi: desidera soltanto una vita migliore per Ida e per l’amato fratellino Useppe.

Jasmine Trinca, Mattia Basciani, Carmela Pommella e Rosaria Langellotto in La Storia (foto: Maila Iacovelli – Fabio Zayed)

La Storia, trama e cast completo della fiction

Tra i tanti personaggi della serie spiccano il marmista comunista Eppetondo, la famiglia dei Mille scampata ai bombardamenti a tappeto di Napoli, i ciociari Marrocco e la prostituta Santina, esperta di tarocchi. Nel cast ci sono anche Valerio Mastandrea nel ruolo dell’oste Remo, amato e rispettato capo della Resistenza a San Lorenzo, e Lorenzo Zurzolo in quello di Carlo Vivaldi, un anarchico ebreo (il suo vero nome è Davide Segre) che si unisce alla lotta partigiana insieme a Nino. Ecco il cast completo:

Jasmine Trinca: Ida Ramundo

Francesco Zenga: Nino

Christian Liberti: Useppe da piccolo

Mattia Basciani: Useppe

Elio Germano: Eppetondo

Valerio Mastandrea: Remo

Asia Argento: Santina

Lorenzo Zurzolo: Carlo Vivaldi

Lukas Zumbrock: Gunther

Giselda Volodi: Vilma

Vincenzo Nemolato: Domenico

Vincenzo Antonucci: Salvatore

Carmen Pommella: Sora Mercedes

Flora Gigliosetto: Carulì

Anna De Stefano: Rosa

Rosaria Langellotto: Serafina

Arcangelo Iannace: Giuseppe Primo

Antonella Attili: Filomena Marrocco

Ludovica Francesconi: Annita

Josafat Vagni: Nello

Anna Ferruzzo: la signora Di Segni

“Aspettavo questo ruolo da tutta la vita: La Storia è il mio romanzo di elezione, l’ho letto due volte al liceo e prima delle riprese”, racconta Jasmine Trinca. “Ida la conoscevo bene, non a caso ho dato a mia figlia il nome di Elsa. Volevo interpretare questa donna dalla ‘soggezione spaurita’, che ha paura di stare al mondo, ma che porta con sé una certa ferinità. Era anche l’occasione di raccontare la grande storia attraverso una voce femminile, una voce che non è mai individuale, ma collettiva. Elsa Morante si muove tra l’epica degli ultimi guardandoli con amore sconfinato”, spiega l’attrice.

Per chi non ha mai letto il romanzo di Elsa Morante e volesse approfondire prima o dopo la visione della serie tv, La Storia è pubblicato in Italia da Giulio Einaudi Editore. La fiction, composta da 8 episodi, debutta l’8 gennaio e va in onda su Rai 1 per quattro prime serate, con finale previsto per il 29 gennaio: ecco il trailer ufficiale.