Màkari 2ª stagione, la fiction con Claudio Gioè torna su Rai 1 da lunedì 7 febbraio

Màkari 2ª stagione, tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, edite in Italia da Sellerio Editore, regia di Michele Soavi con Claudio Gioè, una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction.

Màkari seconda stagione con Claudio Gioè è stata una delle serie rivelazioni dello scorso anno, con una percentuale di gradimento degli utenti a cui è piaciuta questa serie TV del 90% e che ha incollato davanti alla tv più di 5 milioni di telespettatori.

La serie Màkari seconda stagione va in onda a partire da Lunedì 7 febbraio, il protagonista Claudio Gioè pronto a tornare tra gli incantevoli paesaggi della Sicilia tra indagini e vicende amorose altalenanti, in programma ogni Lunedì per tre serate in prima visione su Rai 1 alle ore 21.25.

Protagonista della serie Claudio Gioè con Domenico Centamore e Ester Pantano.

Ambientato tra Trapani, Agrigento e Palermo, la seconda stagione di Màkari vedrà Saverio Lamanna (Claudio Gioè) ancora nella casa di famiglia al limite della sopravvivenza economica. Accanto a lui sempre l’immancabile amico fidato Piccionello (Domenico Centamore) compagno di mille avventure. La bella Suleima (Ester Pantano) invece ormai sarà da un anno a Milano. Un progetto la farà tornare in Sicilia con il suo affascinante capo, Teodoro Bartoli. La gelosia di Saverio sarà alle stelle. Quando il suo rivale verrà trovato morto Saverio dovrà sfoderare tutte le sue armi investigative per scoprire la verità.

Màkari, Claudio Gioè torna con la 2 stagione

Nella 2 stagione di Màkari saranno ben tre i casi su cui Saverio Lamanna dovrà indagare. Oltre all’omicidio del capo di Suleima il personaggio interpretato da Claudio Gioè dovrà fare luce su altri due omicidi. Si tratta di un famoso archeologo, ucciso nella Valle dei Templi di Agrigento, e di un uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata.