L’imperatrice, la storia d’amore di Sissi arriva su Netflix in una nuova serie tv

Dopo l’indimenticabile Romy Schneider e la rivelazione Dominique Devenport, soltanto per citare la più famosa e la più recente, ora tocca a Devrim Lingnau. Netflix ha lanciato il primo trailer ufficiale della serie L’imperatrice, il period drama che riporta sugli schermi la storia d’amore tra Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, e Francesco Giuseppe, per tutti Franz d’Austria. Dietro questo progetto c’è la sceneggiatrice tedesca Katharina Eyssen, che promette una rilettura appassionante della love story in stile The Crown e Bridgerton, tra intrighi, tabù e regole di palazzo.

L’imperatrice, Netflix rilancia Sissi

Diretta da Florian Cossen e Katrin Gebbe, L’imperatrice ripercorre i primi anni di Sissi alla corte d’Austria. Dopo il matrimonio con Franz, la giovane imperatrice deve destreggiarsi tra la sete di potere della suocera, l’arciduchessa Sofia, e le trame del cognato Maxi, che desidera salire al trono e sottrarre a Francesco Giuseppe la sua sposa.

Devrim Lingnau è una Sissi quasi esordiente: l’attrice è apparsa finora in pochissimi titoli, quasi tutte serie televisive tedesche non uscite mai dai confini. Lo stesso vale per Philip Froissant, scelto per diventare il nuovo Franz. Nel resto del cast spiccano invece Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Elisa Schlott, Jördis Triebel, Almila Bagriacik e Wiebke Puls. Tra le attrici c’è anche un’italiana: Irene Della Casa. Genovese di stanza a Berlino, Della Casa interpreta la baronessa Francesca.

Devrim Lingnau è Sisi nella serie L’imperatrice (foto: Julia Terjung / Netflix)

L’imperatrice Sissi, serie tv in streaming: la data d’uscita

Negli ultimi due anni c’è stato un vero e proprio revival della sovrana “più bella d’Europa”. Prima di Netflix con L’imperatrice, è andata in onda su Canale 5 la serie-evento Sissi con Dominique Devenport e Jannik Schumann, mentre è passato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes il biopic Corsage con Vicky Krieps. Il film di Marie Kreutzer uscirà nelle sale italiane il 7 dicembre distribuito da Bim.

L’imperatrice è composta da 6 episodi e debutta in streaming su Netflix giovedì 29 settembre: ecco il primo teaser ufficiale.