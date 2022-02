Barù stronca la canzone di Noemi a Sanremo: la replica della cantante è perfetta

Al Grande Fratello Vip il concorrente usa parole forti per "Ti amo non lo so dire": la risposta di Noemi arriva via social

Noemi a Sanremo 2022 ha messo in mostra un profondo cambio di stile. Non tanto nella sua canzone Ti amo non lo so dire, piazzatasi al 15esimo posto nella classifica conclusiva, quanto nel look firmato da Alberta Ferretti. Questa metamorfosi non è piaciuta a uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello Vip: il food influencer Barù, nome d’arte di Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona.

Noemi Sanremo 2022: un mix micidiale per Barù

Il nobile ed enologo ha “beneficiato” con gli altri inquilini della casa dell’ascolto dei brani in gara al Festival. Ma Ti amo non lo so dire lo ha particolarmente irritato. Chiacchierando con Jessica Selassié sui 25 pezzi selezionati da Amadeus, Barù si lascia scappare un commento tranchant.

Dopo quelle canzoni di Sanremo, mi volevo sparare una fucilata nei coglioni oggi. Mamma mia!

Ancora più perentorio è il giudizio su Noemi, nome d’arte di Veronica Scopelliti.

Gli devono tagliare le corde vocali.

Il video del giudizio ostile del nipote di Costantino Della Gherardesca comincia a circolare sui social e divide gli utenti. Numerosi fan della cantante condannano Barù senza mezzi termini: “Qua ci vuole una bella denuncia, che uomo ridicolo”, “Che gran maleducato”, “Ci vorrebbe una squalifica”.

Tanti spettatori del reality assolvono il nobile, specificando che era ironico e che ha detto “mi devono” e non “gli devono”: “Se fosse serio sarebbe un altro conto! È morta la nonna ieri, cerca di sdrammatizzare”, “Era per dire che non gli piace la musica”, “È una battuta! Barù ascolta solo roba in inglese e per lo più rock”.

Barù Gf Vip, Noemi risponde: “Perché tutta questa violenza?”

Le dichiarazioni di Barù raggiungono presto la diretta interessata. In una chiacchierata su Instagram con i suoi follower, Noemi risponde con classe e signorilità a chi le chiede un commento sull’accaduto.

Non si può piacere a tutti… Però perché tutta questa violenza?

Un gesto che come le parole di Ti amo e non lo so dire (che portano anche la firma di Mahmood, vincitore con Blanco di Sanremo 2022) dimostra il bisogno di novità e il modo d’essere che, a 40 anni, contraddistingue la nuova Noemi. Arriverà una contro-replica o un chiarimento da parte di Barù?