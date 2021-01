Sanremo 2021, i compensi dei protagonisti fanno discutere

Neanche è cominciato ed è già bufera sui costi di Sanremo 2021. L’ennesimo caso nasce a seguito di un articolo pubblicato dal settimanale Chi, che fa luce sui compensi dei protagonisti della 71esima edizione del Festival, prevista dal 2 al 6 marzo. I cachet di Amadeus e Fiorello sono simili a quelli del 2020. Amadeus avrà un compenso tra i 500mila e i 600mila euro per il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore. Le cifre di Fiorello si aggirano attorno ai 200mila euro. A far discutere è però la retribuzione chiesta dagli ospiti fissi.

Sanremo 2021, compensi trapelati: ecco i cachet

Presentando lo show del Capodanno di Rai 1 L’anno che verrà, Amadeus ha annunciato che “Zlatan Ibrahimović sarà con noi in tutte le cinque serate del festival, senza perdere neanche una partita del Milan”.

Stando a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Ibrahimović percepirà un compenso di 50mila euro a serata per un totale di 200mila euro. Le serate alle quali il calciatore svedese parteciperà saranno infatti quattro e non cinque, perché mercoledì 3 marzo Ibra sarà impegnato a San Siro per la partita di Serie A tra i rossoneri e l’Udinese.

Le altre due presenze confermate sono quelle di Achille Lauro ed Elodie. Il cantante sarà superospite fisso in tutte e cinque le sere con 5 “quadri”, uno per ogni serata. La cantante sarà co-conduttrice per una delle serate. Per entrambi, il cachet si aggirerebbe su cifre molto meno importanti dei 140mila euro che avrebbe incassato l’anno scorso Georgina Rodriguez.

Sempre secondo Chi, la compagna di Cristiano Ronaldo potrebbe tornare come una delle presenze femminili sul palco del Teatro Ariston. In predicato c’è anche la riconferma di Diletta Leotta, avvicinata dai tabloid proprio a Ibra dopo la rottura con il pugile Scardina.

Diletta Leotta ad Affari tuoi (foto: Instagram @dilettaleotta)

Sanremo 2021, co conduttori cercasi: tutte le indiscrezioni

Le scelte per il resto del cast che comporrà la squadra di Sanremo 2021 sono ancora in corso. Il parterre femminile potrebbe completarsi con le attrici Vanessa Incontrada, Miriam Leone e Matilde Gioli. In ballo ci sono pure le cantanti Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini e la super top model romana Mariacarla Boscono.

Le indiscrezioni riguardano anche alcuni nomi maschili come quelli di Gerry Scotti, Luca Argentero e Jovanotti.

I beninformati di TvBlog, infine, sostengono invece che potrebbe essere Giovanna Civitillo, ex ballerina del quiz L’eredità e moglie di Amadeus, ad affiancare il marito per la 71esima edizione del Festival.