La nuova canzone di Arisa e il suo annuncio speciale

Non è semplicemente l’annuncio di una nuova canzone di Arisa, è – come capita spesso – un vero e proprio manifesto emotivo della mitica cantante, che si mostra al pubblico con un nuovo look, una nuova attitudine e un punto di vista molto intimo sul punto in cui si trova la sua vita.

“Fratelli e Sorelle, domani a mezzanotte esce “tu mí perdícíon ” – si legge sotto alla bella foto che lancia la nuova canzone di Arisa – Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa. Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi.“

E da qui parte la confessione: “Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi – probabilmente i più attenti collegheranno questa dichiarazione alla sua ultima rottura amorosa – Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito.

Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte.

Di cosa parla la nuova canzone di Arisa

“Tumiperdicion racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada.Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza. Manca, piango, vivo, passa.”

In ultimo, un augurio: “X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. Amen.“