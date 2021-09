Pippo Baudo cavaliere di Gran Croce: il presentatore emozionato davanti a Mattarella

Ve lo aspettavate di vedere Pippo Baudo cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? Evidentemente lui stesso, in prima persona, no, data l’emozione e la sorpresa nell’essere insignito di tale onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il celebre volto fondatore del piccolo schermo italiano come lo conosciamo oggi è stato, infatti, convocato nel Quirinale d’improvviso. Intervistato dal Corriere della Sera il celebre 85enne ha confessato: “Io proprio non me lo aspettavo. È stato un gesto spontaneo del presidente, che mi ha chiamato. Queste cose sono belle perché arrivano inattese, è dipeso tutto dalla sua sensibilità”, ha dichiarato, riferendosi a Mattarella, con cui è in ottimi e cordialissimi rapporti ormai da anni:”Siamo due ex democristiani anche se poi alla fine, in certe occasioni, torni sempre a parlare delle origini, delle radici (i due sono, infatti, entrambi siculi di nascita e di cuore), ed è successo anche con lui“

Il mitico mattatore di tantissime edizioni di Sanremo ha ricevuto questo titolo dal Presidente della Repubblica con la motivazione che “ha fatto molto per il nostro Paese”. Una dedica Pippo Baudio cavaliere ‘neo-titolato’ ha voluto in qualche modo ‘ricambiare’ verso il capo di Stato, elogiandone valori e attitudine, anche a fronte delle difficoltà mondiali degli ultimi anni, mettendo in risalto una “grandissima affabilità” verso tutti gli italiani.

Uno scatto di Pippo Baudo Baudo cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana mentre riceve il titolo da Mattarella

Ci accodiamo ai tantissimi messaggi di complimenti che stanno arrivando al presentatore per questa bellissima onorificenza: “Un grande Presentatore che merita il giusto riconoscimento per tutto quello che ha rappresentato e ancora rappresenta. Serio, preparato, elegante mai volgare, un Professionista dal quale in tanti oggi dovrebbero imparare.” E ancora: “QuestoSignore è la Televisione! Dopo tanti anni di televisione e tanti talenti scoperti mi sembra più che giusto onorare il Grande Presentatore Pippo Baudo che ci ha fatto compagnia per tanti anni!“