Giulia Salemi contro Blanco e il cast di Mare fuori: “Si sentono Dio sceso in terra”

È un’inedita Giulia Salemi quella che va all’attacco di Blanco e del cast maschile di Mare fuori. L’influencer e conduttrice, chiamata a commentare Sanremo 2023 ai microfoni di R101, si scaglia contro il cantante e gli attori della popolare serie di Rai 2. Nel corso di un’intervista al programma Good Times, Salemi racconta di aver incontrato in aereo tutto il cast di Mare fuori, invitato al Festival. L’impressione che ne ha ricavano non è stata delle migliori.

Giulia Salemi: Mare fuori? “Se la tirano”

“Se la tirano, pensano di salvare vite umane”, rivela l’influencer italo-persiana. “Io non sopporto la gente che se la tira, perché te la puoi tirare con quarant’anni di carriera, non con una serie alle spalle”, spiega la conduttrice. In onda su Rai 2 con la terza stagione, Mare fuori ha battuto ogni record di streaming su RaiPlay: 80 milioni di visualizzazioni complessive, 12 milioni (per un totale di 5,7 milioni di ore viste) soltanto nella giornata di 13 febbraio, quando, a mezzanotte, sono stati pubblicati i sei episodi che completano la terza stagione.

Numeri incredibili, ma che non giustificano un certo tipo di atteggiamento secondo la Salemi. L’influencer riserva lo stesso trattamento a Blanco, autore con la distruzione dei fiori sul palco dell’Ariston di uno dei pochi guizzi della prima serata del Festival. Anche nel suo caso, la devastazione ha portato i suoi frutti: L’isola delle rose, il singolo del cantante 19enne pubblicato lo scorso 27 gennaio, è decollato negli streaming e il videoclip del brano è il quarto video musicale in assoluto più visto su YouTube, dove ha già sfondato il tetto di 4 milioni di visualizzazioni.

Blanco devasta il palco dell’Ariston (foto: RaiPlay)

Giulia Salemi: Blanco “deve essere punito”

La notizia dell’ultima ora è che Blanco è stato indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento per il “fuori programma” avvenuto a Sanremo. Gli accertamenti sono arrivati dopo l’esposto fatto dal Codacons, ma sul caso c’erano già stati alcuni approfondimenti da parte della Digos la sera stessa dell’esibizione.

“Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire”, commenta la notizia Giulia Salemi. “Perché nella nuova generazione, non c’è il senso del dovere. Uno fa una canzone, tutti lo amano, e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole e questa arroganza che hanno i ragazzi, specialmente un po’ più piccoli, la famosa Gen Z, che appena sono un attimo famosi si sentono Dio sceso in terra”, aggiunge l’influencer.

“È giusto riportarli con i piedi per terra, perché devono rispettare le regole. Perché una società di successo è fatta di regole”, conclude la conduttrice piacentina.