Perché Romina Power sta attaccando Selvaggia Lucarelli sui social

Da qualche ora sui social sono in tendenza i nomi di due personaggi piuttosto controversi del mondo dello spettacolo: Romina Power e Selvaggia Lucarelli. La cantante e la giornalista si stanno affrontando a colpi di messaggi con accese dispute annesse e risse verbali tra sostenitori. Ma che cos’ha messo l’una contro l’altra l’ex signora Carrisi e la giudice di Ballando con le stelle? Proprio un commento di quest’ultima, forse nei confronti di Al Bano.

Romina Power: Selvaggia Lucarelli “silly woman”

Tutto è cominciato nel corso della semifinale del talent show di Rai 1, ma non si sa ancora cos’abbia fatto irritare così tanto Romina. Sui social la cantante si è limitata a scrivere che “l’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa”, in inglese “cheeky and disprectful”. Aggiungendo poi un lapidario “Donna stupida”: “Silly woman”.

Nel post, la Power non precisa quale atteggiamento o commento della Lucarelli l’ha fatta infuriare. Nell’ultima puntata di Ballando non ci sono stati scontri tra la giudice e il cantante pugliese. La blogger e Carrisi hanno soltanto ironizzato sui rispettivi look. “Selvaggia, sembri meno selvaggia con quei capelli”, ha detto Al Bano. “Ti piacevo di più in versione Romina”, gli ha risposto la Lucarelli.

Replicando nelle storie del suo profilo Instagram, la giurata di Ballando, fresca di polemica per i suoi commenti sulla serie The Ferragnez, ha condiviso l’invettiva di Romina prendendola con ironia. “Sfacciata, irrispettosa e stupida… Addirittura! Deve essere la gelosia”, puntualizza sarcastica Selvaggia. Cos’avrà fatto infuriare la figlia di Tyrone e Linda Christian?

Romina Power vs Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli Romina Power: accuse per Al Bano o Carolyn Smith?

Secondo molti utenti, nel mirino della Power non c’erano i “complimenti” ad Al Bano ma la discussione tra la Lucarelli e Carolyn Smith. Tra le due si è consumato uno scontro feroce in diretta in seguito all’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando bollata come “geniale” dalla Smith. Una definizione contestata dalla Lucarelli, alla quale la coreografa ha risposto per le rime dicendo di non accettare lezioni “da qualcuno che non sa cosa significa ballare”.

La Smith prova a gettare acqua sul fuoco. Ma la sua reazione sui social fa divampare la discussione. In un post chiede di fermare “le critiche gratuite”, come quelle fatte da Francesca Natta a Sabrina Salerno nel corso di Storie Italiane. “Non accetto queste critiche da nessuno contro il meraviglioso cast di vip e insegnanti di Ballando”, taglia corto la coreografa. È davvero finita così o nella finale di sabato 18 ne vedremo delle belle?