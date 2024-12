Sanremo 2025, chi sono i cantanti esclusi e come hanno reagito

Le scelte di Carlo Conti per il cast di Sanremo 2025 sono state rivelate (non senza polemiche) e con i 30 Big arriva pure l’inevitabile lista dei cantanti esclusi dalla 75esima edizione del Festival, in programma dall’11 al 15 febbraio. L’elenco è lungo e variegato: si va da Al Bano, Alberto Urso e Alexia a Sal Da Vinci, Shade e Virginio.

Sanremo 2025, ecco tutti i cantanti esclusi

Quindici volte in gara nella storia del Festival, Al Bano si è trincerato dietro un laconico no comment in merito ai motivi dell’esclusione. “Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo”, rivela Carrisi all’Adnkronos. Irene Grandi avrebbe potuto festeggiare all’Ariston i 30 anni di carriera, ma non c’è stato nulla da fare.

In un post Sfera Ebbasta mostra un sarcastico dito medio (rivolto a Conti?) ritenendo di avere “tutti i requisiti per Sanremo”. Povia, vincitore nel 2006 con Vorrei avere il becco, non rinuncia a promuovere il brano che avrebbe voluto portare all’Ariston. “Sono stato malissimo e non mi vergogno a dirlo. Detto questo mi autoproduco, non ho la forza delle multinazionali discografiche che ti mettono in playlist da milioni di persone che se ti cliccano 2 o 3 volte sali alle stelle”, scrive sui social.

Tre volte in gara a Sanremo, l’ultima nel 2017 con Nessun posto è casa mia, Chiara Galiazzo adotta la stessa strategia di Povia. “Sono stata segata anche quest’anno, però ho deciso stavolta che la faccio uscire lo stesso sta canzone perché è fighissima”, annuncia la cantante. Non possono mancare i soliti Jalisse, la coppia di meteore vincitori nel 1997 con Fiumi di parole ed esclusi per la 28esima volta.

Shade, in competizione con Federica Carta con Senza farlo apposta nel 2019, si dice “orgoglioso di essermela giocata fino all’ultimo con una canzone che sarei stato fiero di portare su quel palco! Oh non sembra ma invecchio anche io e un pochino maturo anche”. È curioso il caso di Tommaso Paradiso: l’ex frontman dei Thegiornalisti confessa di non aver mai presentato una canzone per il Festival, ma se la prende con giornali e siti che pubblicando i nomi dei cantanti esclusi non fanno altro che “spettacolarizzare il fallimento” e “trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento”. A proposito di liste ed elenchi, ecco quella completa degli esclusi o presunti tali.