Primo Maggio 2023, torna il concerto a Roma e in diretta tv: ecco chi canta, scaletta e orari

Chi sale sul palco del concerto del Primo Maggio 2023 a piazza San Giovanni a Roma? Qual è la scaletta? La 33° edizione del Concertone, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, assicura nove ore di musica dal vivo e parole a partire dalle ore 14, con la diretta televisiva al via su Rai 3 dalle 15:15 fino a mezzanotte, con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni del telegiornale.

Primo Maggio 2023: scaletta del concerto a Roma

Sono oltre 50 gli artisti presenti al Concertone. Si va da Luciano Ligabue (che torna sul palco di Roma dopo 17 anni) a Emma Marrone, passando per tanti cantanti apparsi a Sanremo come Lazza, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Mara Sattei, Levante e Tananai. I più giovani attendono soprattutto Icaro, nome d’arte di Matteo Paolillo, l’attore che interpreta Edoardo nel cast della serie-rivelzione Mare fuori e sta per esordire con il suo primo album.

Unica ospite internazionale è Aurora, la popstar norvegese che ha conquistato il pubblico con Running with the Wolves, All My Demons Greeting Me as a Friend e A Different Kind of Human. La cantante, vittima di pregiudizi sin dall’adolescenza e adorata dai teenager, propone tre canzoni del suo repertorio: Exists for Love, Cure for Me e Giving into Love. Tutti e tre i brani sono tratti dal suo ultimo disco, The Gods We Can Touch.

Ecco la scaletta con gli orari e gli artisti in ordine di uscita.

Wepro

Leo Gassmann

Iside

Savana Funk

Camilla Magli

Ore 15:15, parte la diretta tv su Rai 3

Gaia

BUNKER44

Alfa

Giuse The Lizia

Ciliari

Mille

Etta

Maninni

Still Charles

Hermes

Rose Villain

Wayne

Tropea

Napoleone

Uzi Lvke

Epoque

Ginevra

Serendipity

L’Orchestraccia

Fulminacci

Mara Sattei

Paolo Benvegnù

Il Tre

Ore 19-20, pausa per le edizioni del Tg3

Ariete

Geolier

Coma_Cose

Icaro ( Matteo Paolillo )

( ) Levante

Aiello

Baustelle

Johnson Righeira

Francesco Gabbani

Carl Brave

Tananai

Piero Pelù con Alborosie

con Lazza

Ligabue

Emma

Mr. Rain

Rocco Hunt

Aurora

Concerto Prima Maggio Roma 2023: artisti e conduttori

Nell’orario dalle 19 alle 20, durante la pausa della diretta tv, va in scena il DJ set di Ema Stokholma. I conduttori sono Ambra Angiolini, alla sua sesta volta consecutiva, e Fabrizio Biggio, rilanciato come spalla di Fiorello a Viva Rai2!. “In questi anni siamo cresciuti – spiega l’attrice –. Non siamo qui per salvare il mondo, ma neanche per portare solo slogan. Ci lamentiamo del fatto che i Guccini e i De Gregori non ci siano più, ma in realtà questi ragazzi hanno una poetica diversa. Dobbiamo solo cambiare prospettiva di ascolto e dare loro la possibilità di dire cosa hanno a cuore”.

La regia dell’evento televisivo è di Fabrizio Guttuso. L’intero concerto è disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Rai Italia trasmette il Primo Maggio nel mondo, dividendolo in due parti. Per chi non è a casa, c’è la diretta radiofonica su Rai Radio 2, disponibile anche in video sul canale 202 del digitale terrestre e Tivùsat.