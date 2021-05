Rubano il pulmino della squadra di calcio in carrozzina: il bellissimo messaggio di Checco Zalone ai ladri

Il comico, testimonial di Famiglie Sma, usa i social per rivolgersi ai ladri: "C'è speranza persino per voi"

Tutto è bene quel che finisce bene, ma la paura e lo sdegno restano per quanto accaduto a Trani, in Puglia. Alcuni ladri hanno rubato il pulmino dell’associazione Oltre Sport, l’organizzazione no-profit che permette a ragazzi disabili di svolgere attività sportive e partecipare a gare e tornei. Il furgone è stato rubato sul sagrato della chiesa locale, ed era evidente che sarebbe servito per il trasporto dei giovani atleti con disabilità.

Rubato il furgone della squadra di calcio in carrozzina

Cinque ragazzi di Oltre Sport si stavano preparando alla trasferta in Veneto, a Jesolo, per il primo ritiro della Nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica. Uno di loro è Donato Grande, il calciatore che aveva palleggiato con Zlatan Ibrahimovic all’ultimo Festival di Sanremo.

Per fortuna, grazie a un cittadino che ha visto il mezzo abbandonato e ha chiamato il 112, il pulmino è stato ritrovato e restituito all’associazione. All’interno c’erano le carrozzine da gioco e l’attrezzatura sportiva. Purtroppo la vettura e l’attrezzatura hanno subìto dei danneggiamenti.

In una video-intervista all’Ansa, Donato Grande spiega che gli autori del furto si sono forse resi conto non tanto della invendibilità della refurtiva sul mercato nero, quanto dell’impatto che il loro gesto avrebbe avuto sulle vite dei cinque atleti disabili. “La cattiveria umana non ha limiti ma li ringrazio nonostante tutto”, ha detto il giocatore.

“Ha prevalso il bene, ha trionfato lo sport. Abbiamo vinto tutti noi”, si legge sui profili social di Oltre Sport. Un messaggio ai ladri l’ha rivolto pure Checco Zalone, da anni testimonial di Famiglie Sma, l’associazione di genitori e ragazzi affetti da atrofia muscolare spinale. “Messaggio ai ladri del furgone dei miei amici Sma: c’è speranza per tutti, persino per voi”, le parole del comico su Facebook.

Checco Zalone per i ragazzi di Oltre Sport

La solidarietà ai giovani atleti di Trani è trasversale: da Lapo Elkann a Giusy Versace, dal presidente della Regione Michele Emiliano all’assessore Raffaele Piemontese.

“È un atto vile nei confronti di una realtà che merita tutto il supporto possibile. Mi auguro che i responsabili di questo ignobile gesto si rendano conto della gravità delle loro azioni”, ha commentato Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico. “I danni si riparano e il sogno non si spezza”, sottolinea il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro.

Anita Pallara, 31 anni, la presidente nazionale dell’associazione Famiglie Sma e di Oltre Sport, fa sapere che “stiamo verificando i danni ma il furgone è stato ritrovato e dentro c’è tutto”. Dai profili social di Oltre Sport, arriva il video della partenza della Asd: carichi di entusiasmo e sorrisi, destinazione Jesolo.