Roberta Capua fatta fuori dal pomeriggio di Rai 1: la sua replica alle polemiche è classe pura

Caterina Balivo è stata preferita alla collega napoletana che era data per favorita per sostituire Serena Bortone: "Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c'è"

Almeno fino a dicembre, Roberta Capua è fuori dai palinsesti televisivi della stagione 2023-2024. Nei giorni precedenti all’annuncio dei palinsesti Rai, la conduttrice napoletana sembrava in pole position per conquistare lo spazio lasciato vacante da Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno. Quel posto, invece, è stato preso da Caterina Balivo, che dall’11 settembre tornerà nella collocazione di Vieni da me con La volta buona, il suo nuovo programma di infotainment.

Roberta Capua fuori dai palinsesti Rai senza polemica

“È vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, che non conoscevo – confessa la Capua al magazine TvBlog –. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”. “Non voglio polemizzare, anche perché la polemica non c’è – aggiunge l’ex Miss Italia –. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”.

La presentatrice spiega che “evidentemente il progetto ha preso una piega differente” e che “ogni profilo professionale è diverso e lo stesso programma condotto da una o da un’altra cambia nettamente”. “Lavoro in questo mondo da molti anni… Prima si parlava di una conduzione singola, poi doppia – ammette la Capua –, il programma ha preso una piega diversa da quella iniziale”.

Roberta Capua (foto: Facebook @RobertaCapuaOfficial)

Roberta Capua, Estate in diretta una scelta personale

Oltre a non avere un programma del primo pomeriggio, Roberta Capua non è stata confermata nemmeno a Estate in diretta, dove accanto a Gianluca Semprini è arrivata Nunzia De Girolamo. “Quella è stata una mia decisione – chiarisce la conduttrice –: dopo due stagioni consecutive di Estate in diretta ho scelto io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di quasi 16 anni, l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”.

Pure il lungo periodo di silenzio tra gli anni passati a Mediaset e il ritorno a Food Network e poi in Rai è stata una sua scelta personale. La Capua ha preferito trascorrere del tempo insieme al marito, l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, e al frutto del loro amore. “Ho avuto un figlio ad una età matura – conclude – e me lo sono voluto godere”.