Corsa contro il tempo – The desperate hour, trailer italiano del film con Naomi Watts dal 14 aprile on demand

Corsa contro il tempo – The desperate hour, trailer italiano ufficiale del film diretto dal regista del thriller di successo Il collezionista di ossa, Phillip Noyce, scritto dagli autori di Buried – Sepolto, è un thriller adrenalinico con protagonista la candidata all’Oscar Naomi Watts.

Scritto da Chris Sparling, il film segue la storia di una donna che corre disperatamente contro il tempo per salvare il suo bambino, dopo che la polizia ha messo la città in isolamento a causa di una sparatoria in corso. Oltre a Naomi Watts nel ruolo di Amy, tra gli interpreti principali anche Colton Gobbo, nel ruolo del giovane Noah e con Andrew Chown, Sierra Maltby, David Reale, Josh Bowman, Edie Mirman, Paul Pape, Ellen Dubin.

Distribuito da Bim Distribution, Corsa contro il tempo esce on demand su Prime Video, Google Play, Apple Tv, Rakuten, Chili, Infinity, TimVision dal 14 aprile.

Corsa contro il tempo, con Naomi Watts dal 14 aprile on demand

Corsa contro il tempo – The desperate hour Poster

Trailer italiano di Corsa contro il tempo, con Naomi Watts

Amy (Naomi Watts) è impegnata nella sua abituale e tranquilla sessione mattutina di jogging in campagna quando viene interrotta da una sconvolgente telefonata: un uomo armato si è introdotto nella scuola di suo figlio e tiene gli studenti in ostaggio.

Lontana da casa e senza una rapida via di ritorno, prova in tutti i modi a proteggere il figlio mettendosi in comunicazione con lui tramite il telefono. La sua tenacia la conduce a diretto contatto con il criminale, che deve cercare di gestire nell’attesa che arrivi la polizia.