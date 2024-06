L’eredità ha chiuso la stagione 2024 con ascolti pazzeschi

Che L’eredità sia ormai il cavallo di battaglia del preserale di Rai 1 è un fatto ormai assodato, ma l’edizione 2023-2024 del programma (la 22esima) si è chiusa con un record di ascolti davvero sorprendente. Il game show passato da Flavio Insinna a Marco Liorni ha fatto registrare la miglior performance degli ultimi 14 anni. Bisogna tornare ai tempi di Fabrizio Frizzi per trovare numeri del genere.

L’eredità, ascolti da record nel 2023-2024

Il quiz più longevo e amato della televisione italiana con oltre 5200 puntate alle spalle, ha raccolto la media più alta in share dal 2010. Considerando entrambi i segmenti, La sfida dei 7 e L’eredità, la trasmissione prodotta da Banijay Italia ha fatto registrare una media di 4,4 milioni di telespettatori con il 26.8% di share, in crescita di 1 punto rispetto all’edizione precedente. Non solo: in questa stagione televisiva L’eredità è stato il programma più visto dell’intero daytime.

Le puntate più viste hanno ottenuto 5,3 milioni di telespettatori e il 29.9% di share, con picchi fino ai 6 milioni e il 31.1% di share. Gli spettatori più affezionati sono le donne e le persone con un’istruzione universitaria. La media del programma sale infatti al 30.7% sul pubblico femminile e al 28.5% sul pubblico laureato. Particolarmente apprezzati quest’anno, insieme alla conduzione brillante e pacata di Liorni e al classico La ghigliottina, l’introduzione delle due nuove prove, Il tris e I 100 secondi.

L’eredità 2024 una delle edizioni più viste

Il dato è positivo anche nel confronto diretto con l’esordio dell’ultima stagione. La puntata di martedì 2 gennaio 2024 ha fatto segnare 3,5 milioni di spettatori e il 23.4% di share per La sfida dei 7 e 4,6 milioni e il 26.5% per L’eredità. Il debutto di lunedì 31 ottobre 2022 si era fermato a 3,2 milioni e il 23.7% per La sfida dei 7 e 4,2 milioni e il 26.1% per il secondo segmento. “Bello!”, ha commentato Liorni. “A nome di tutta la squadra, condividiamo questa soddisfazione col pubblico che ci ha scelto. Dentro c’è qualcosa di prezioso, è tradizione e voglia di rinnovarsi, sempre. È… l’eredità dell’Eredità!”.

Ad aggiungere ancora più pepe all’edizione 2024 è stata l’apparizione di Roberto Benigni nella puntata del 27 maggio: l’attore e regista premio Oscar, grande fan del gioco, è stato autore della Ghigliottina di giornata. In pausa estiva per lasciare spazio alla nuova edizione di Reazione a catena condotta da Pino Insegno, L’eredità è già confermato per la stagione televisiva 2024-2025.