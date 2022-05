C’era anche Chiara Ferragni al MetGala, tra le star del cinema, della moda, della musica e dello showbiz internazionale: abbracciata al marito Fedez, la ‘blonde salad’ ha sfilato sulla scalinata del Moma di New York con il suo Versace, ricordando la sua prima esperienza in questo evento così sfavillante.

“Il mio prima MetGala è stato nel 2015 – scrive sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto ricordo dell’epoca – Sono stata invitata da Calvin Klein ed avevo tanta paura di essere lì. Il 2015 è stato un periodo molto deprimente della mia vita – commenta, con un tono molto intimo, un po’ come le sue confessioni a cuore aperto nella serie TV The Ferragnez – vivevo a Los Angeles, avevo una relazione che non funzionava, mi sentivo così sola e professionalmente in gabbia, mentre altre persone prendevano la maggior parte delle mie decisioni.“

Chiara Ferragni al MetGala 2015 (sx) e 2022 (dx)

Questo malinconico confronto tra la Chiara Ferragni al MetGala 2015 e la Chiara Ferragni al MetGala 2022 finisce, tuttavia, per essere un’occasione di riflessione e motivazione per l’imprenditrice. Una sorta di bilancio sulla sua vita, sulla sua carriera e suoi passi intrapresi negli ultimi 7 anni per diventare una persona più simile a quella che desiderava essere già allora:

Cos’ha imparato Chiara Ferragni al MetGala, guardando indietro verso gli ultimi 7 anni della sua vita e carriera

“Il MetGala è stato bellissimo, ma quando penso a quel periodo mi dico ‘Brava Chiara, per essere uscita da quel momento della tua vita, per aver creato le tue regole ed essere diventata il tuo capo, per aver iniziato a prendere le tue decisioni e per aver creato la famiglia che hai sempre sognato. Se Chiara del 2015 vedesse Chiara del 2022 penso che piangerebbe di gioia, ed è questo che significa per me questo Met Gala: mano nella mano con mio marito, felice e orgogliosa. Tutti meritiamo di sentirci così“