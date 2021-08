Il ritorno di Claudio Bisio al cinema: iniziano le riprese di Vicini di casa

Tutto pronto per il ritorno di Claudio Bisio sul grande schermo: è tanto tempo, infatti, che non vediamo il mitico attore e presentatore – che per anni ha affiancato Vanessa Incontrada nella conduzione di Zelig – in un bel film.

‘Vicini di casa’ è il film che vede il ritorno di Claudio Bisio al fianco di Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini

In questi giorni a Roma sono partite ufficialmente le riprese di VICINI DI CASA, il nuovo film di Paolo Costella che ne firma la sceneggiatura insieme a Giacomo Ciarrapico e che vede nei panni dei protagonisti gli interpreti Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.

La trama: Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona più come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma.

Come si evolve la trama di ‘Vicini di casa’, il film del Paolo Costella, ex sceneggiatore di Perfetti Sconosciuti, a Casa Tutti Bene e Gli Anni più belli

Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni), una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso “rumorosa”. I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierà la sorte della serata con conseguenze sorprendenti…

Il ritorno di Claudio Bisio al cinema è una produzione Lotus Production, una società di Leone Film Group e Baires Produzioni in associazione con Medusa Film. Il produttore creativo è Maurizio Tedesco. Fanno parte del cast tecnico, inoltre, il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, il montatore Mirco Garrone, la scenografa Ivana Gargiulo e la costumista Nicoletta Ercole.

Prodotto da Marco Belardi, VICINI DI CASA sarà distribuito da Medusa Film nel 2022. Vi incuriosisce la storia? Noi speriamo di vederlo prestissimo!