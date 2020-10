Fedez lascia Instagram? “Sto lavorando per sostenere le categorie colpite”

Incredibile a dirsi ma Fedez lascia Instagram: o, almeno, al momento non pubblica con molta frequenza e potrebbe potenzialmente smettere di farlo del tutto. Perché uno dei re dei social network starebbe decidendo di rinunciare al suo immenso esercito di follower, like e collaborazioni? Pare che l’intento sia davvero nobile, leggete qui:

La dichiarazione: Fedez lascia Instagram per concentrare le sue forze sull’aiutare le persone in difficoltà

Dopo aver ‘risposto alla chiamata di Conte‘ insieme alla moglie Chiara Ferragni – per sensibilizzare all’uso della mascherina – il rapper milanese sta continuando a lavorare in background per essere di sostegno alle categorie particolarmente colpite dalle restrizioni imposte dai DCPM. A spiegarlo è lui stesso: “Perdonate la latitanza. Sto lavorando come un pazzo insieme ad un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico.Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prender vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’. Spero si riesca a far qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo paese, in tempi brevi. Anzi, brevissimi”.

L’attitudine del rapper di fronte all’esigenza di fare qualcosa a sostegno delle categorie colpite dall’emergenza e dalle restrizioni

In cosa consiste questa missione per la quale Fedez lascia Instagram? I dettagli a disposizione sono ancora pochi: “Sono certo [che] riusciremo a fare qualcosa per portare, anche solo per un attimo, un po’ di positività” spiega l’ex co-rapper di J-Ax “Ce n’è bisogno come l’ossigeno. Non può piovere per sempre. Un abbraccio, Federico“.

Su due piedi è plausibile ipotizzare che per categorie più colpite faccia riferimento proprio ai lavoratori dello spettacolo, che da tempo manifestano la loro ‘invisibilità’ in termini di aiuti e iniziative. Restiamo in attesa di nuovi sviluppi