Due amici di una vita che si ritrovano sul palco dell’Ariston: comincia così, con il divertente monologo di Fiorello a Sanremo, questa 70esima edizione. “35 anni fa, quando entrambi siamo arrivati a Milano con un sogno, ci siamo fatti una promessa: se arrivo io a Sanremo – ha detto il presentatore ufficiale – dovrai esserci anche tu”

Una raffica di battutine, in presenza del direttore Rai e di tanti ospiti speciali – tra la platea abbiamo visto Lorella Cuccarini, Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. Vestito in abiti sacri, il celebre comico e presentatore siciliano ha rotto subito il ghiaccio di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana con la sua irresistibile verve. Ma perché la scelta di quell’outfit?

“Sapete questo che cos’è? – ha detto sul palco – L’abito di Don Matteo, l’originale, che da solo fa il 35% della Rai!” – e poi, subito dopo, tagliente e irriverente, arriva la frecciatina: “L’unico Matteo che funziona in Italia!”.

Fiorello e la battuta sugli elettori del M5S che ha provocato qualche sguardo accigliato nelle prime file

Impossibile non fare menzione delle polemiche che hanno bersagliato il padrone di casa di questa edizione: “Questa persona qui che si trova dietro le quinte – ha detto Fiorello a Sanremo, poco prima di presentare ufficialmente al pubblico Amadeus – è riuscito in un’impresa impossibile: ha fatto arrabbiare tutti, uomini, donne, destra, sinistra, centro – che non esiste, ma che si è messo insieme per arrabbiarsi con lui! E gli ospiti che dovevano partecipare? Salmo, Jovanotti, Monica Bellucci, sono scappati via neanche fossero elettori dei 5 stelle!” D’altra parte anche pochi giorni fa l’ex presentatore del Karaoke più famoso d’Italia aveva commentato il crescere delle critiche all’amico così: “È la persona più buona del mondo: batte tutti in generosità e bontà d’animo, eppure Sanremo ti ha trasformato in un mostro, veramente, sei ormai il nemico pubblico numero uno!”