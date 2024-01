Tutte le fiction Mediaset che vedremo nel 2024

È davvero ricca l’offerta di fiction Mediaset per i primi mesi del 2024. Si comincia già a gennaio su Canale 5 con I fantastici 5, dramma sportivo che vede Raoul Bova nei panni di un allenatore problematico di una squadra di atleti paralimpici in vista dei campionati Europei. Nel cast ci sono Francesca Cavallin, Gianluca Gobbi, Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. La regia è di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.

Fiction Mediaset in arrivo nel 2024

C’è grossa attesa da parte delle fan per Se potessi dirti addio, il thriller sentimental-psicologico che rilancia Gabriel Garko in coppia con Anna Safroncik. Diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, la serie racconta la storia di un uomo che ha perso la memoria e prova a recuperarla con l’aiuto di una neuropsichiatra, a sua volta alla ricerca del responsabile della morte del marito.

Due gli adattamenti da romanzi di successo. Vanina Guarrasi è il poliziesco che porta sugli schermi le indagini della vicequestore della Squadra mobile di Catania nata dalla penna di Cristina Cassar Scalia e interpretata da Giusy Buscemi. Diretta da Davide Marengo, la serie schiera nel cast anche Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Orlando Cinque, Corrado Fortuna e Dajana Roncione.

I fratelli Corsaro è invece l’adattamento diretto da Francesco Miccichè del fortunato ciclo di gialli del giornalista palermitano Salvo Toscano. Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono i due fratelli protagonisti, un avvocato penalista e un cronista di nera che si trovano alle prese con delitti e misteri nelle rispettive attività.

Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia sono i fratelli Corsaro (foto: CamFilm)

Mediaset, fiction che vedremo nel 2024

I ritorni di titoli molto apprezzati sia in chiaro che in streaming su Mediaset Infinity sono due. Canale 5 rilancia le nuove stagioni di Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman e Storia di una famiglia perbene con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti.

In primavera completa l’offerta di fiction Mediaset del 2024 Bardot – La serie, miniserie-evento in sei episodi (divisi in tre prime serate) con Julia de Nunez nei panni della leggendaria diva francese. Davvero stellare il cast che comprende Victor Belmondo, Jules Benchetrit, Géraldine Pailhas, Hippolyte Girardot, Bernard Murat, Yvan Attal e Anne Le Ny.

Creato e diretto da Danièle Thompson con il figlio Christopher Thompson, il biopic ricostruisce la vita di BB dai 15 anni fino al 1960, quando ha recitato nel film La verità di Henri-Georges Clouzot. Canale 5 trasmette la serie in occasione dei cinquant’anni dell’addio al cinema dell’attrice: ecco il trailer ufficiale.