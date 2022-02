Il bacio tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker fa sognare

Vogliamo dirlo, lo diciamo: il sogno di un ipotetico e lontano ritorno di fuoco tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci emoziona come per l’America Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ed ora che il web è pieno zeppo di immagini e pezzi di video che ritraggono i due ex abbracciati, occhi negli occhi, intenti a scambiarsi persino un affettuoso bacio a timbro, ci si stringe un po’ il cuore dalla nostalgia. No?

Una storia d’amore indimenticabile: il momento tenerissimo tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sul palco di ‘Michelle Impossible’

C’è voluto il grande debutto di ‘Michelle Impossibile’, show condotto ed orchestrato dalla splendida presentatrice italo-svizzera, per rivederli insieme e, per giunta, uniti da quella canzone ormai generazionale che ha testimoniato il loro amore.

Una dichiarazione romantica che, lo sappiamo, nel tempo è stata anche utilizzata per i nuovi amori del cantautore italiano, e che ormai appartiene ad un passato molto lontano. Ma quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono ritrovati sotto i riflettori sembra essersi acceso qualcosa: “Ma tu canti ancora?” chiede lei, “Certo… canto la tua canzone“, risponde lui. A quel punto parte “Più bella cosa non c’è” e contemporaneamente la risata luminosa della conduttrice, che durante l’esibizione vedremo diventare sempre più imbarazzata e spontanea.

Quando, dopo ‘Fuoco nel fuoco’, l’ex coppia si è avvicinata per scambiarsi il famoso bacio, il pubblico ha avuto un tuffo al cuore: “Diciamolo che siamo amici, domani tutti diranno che torneremo insieme“. Un po’ ci scherzano, un po’ però l’emozione è palpabile, così come la stima e l’affetto. È vero, ora che Michelle non sta più con Tomaso Trussardi potrebbe esserci qualche nuovo pensiero – non dimentichiamo che, nella fase finale del rapporto con Ramazzotti, era subentrata un po’ anche l’influenza della ‘setta’ che la conduttrice frequentava, e che l’aveva allontanata un po’ da tutti.

Sarà come sarà, se anche non dovesse esserci questo ritorno di fiamma nelle prossime cronache rosa, è stato comunque bello vederli insieme sul palco, e non solo: la prima puntata di Michelle Impossibile ci ha svelato ulteriormente il talento, l’autoironia e lo stile della Hunziker, splendida in tutti i suoi outfit Armani e assolutamente spontanea con il bellissimo cast di ospiti che l’ha accompagnata, da Serena Autieri alla Gialappa’s. “Erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa – scrive soddisfatta sul suo profilo Instagram – I miei amici e le persone care ieri hanno buttato il cuore nel mio show e si è sentito tutto. Cantare dal vivo con i migliori musicisti che suonano guidati dal maestro Valeriano Chiaravalle, con la regia di Luigi Antonini il quale ha saputo captare tutte le emozioni con i suoi stacchi da maestro, i miei autori che non hanno dormito per due settimane prima dello show e i quali hanno fatto un superlavoro.“

A voi è piaciuto?