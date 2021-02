Samantha De Grenet dà dell’autistico a Zelletta, scoppia la protesta: “Chiudete il Gf Vip”

Come se non bastassero le bestemmie, le ingiurie sessiste e razziali, il Grande Fratello Vip si arricchisce di insulti a tema disabilità. Nella quarantesima puntata del reality show di Canale 5, Samantha De Grenet ha utilizzato in modo a dir poco improprio il termine “autistico” per definire Andrea Zelletta. L’episodio è accaduto dopo la diretta ma non è sfuggito ai molti telespettatori nottambuli che l’hanno subito commentato sui social.

Samantha De Grenet Andrea Zelletta: insulto choc

Zelletta stava elencando uno per uno e in ordine di eliminazione i concorrenti del Gf Vip della scorsa edizione. Una lista accurata e minuziosa, che Samantha De Grenet ha commentato così: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutte ste cose?”.

Non è la prima volta che la showgirl si fa notare per scivoloni di questo tipo. Qualche puntata fa, aveva rivolto un minaccioso e inquietante “Ti uccido” a Stefania Orlando in seguito ad un furioso litigio.

L’insulto in salsa disabilità è stato stigmatizzato dagli utenti in rete, che chiedono la squalifica immediata della De Grenet. Tuttavia difficilmente Mediaset prenderà questo provvedimento, considerando che Cecilia Capriotti ha usato almeno dieci volte il termine “autistico” e che il “mongoloide” pronunciato da Selvaggia Roma nel novembre scorso con volontà dispregiativa e offensiva verso le persone con sindrome di Down, è passato del tutto inosservato.

De Grenet, nel frattempo, resta tranquillamente in trasmissione perché in nomination per l’eliminazione sono finite la Orlando e Giulia Salemi.

Samantha De Grenet al Gf Vip (foto: MediasetPlay)

Grande Fratello Vip: nomination, insulti e… una diffida

Il video della showgirl è stato postato e commentato su Twitter nelle stesse ore in cui il Grande Fratello Vip ha ricevuto una diffida ufficiale da Giuliano Condorelli, il fidanzato di Rosalinda Cannavò.

La trasmissione ha raccontato per filo e per segno la presunta love story tra Andrea Zenga e l’attrice siciliana, già alle prese con i guai legati ad Ares Film. Una scelta che non è piaciuta a Condorelli, che ha disattivato il proprio profilo Instagram e diffidato il reality.

“Rosalinda, devi sapere che Giuliano ci ha fatto arrivare attraverso il suo avvocato la richiesta di non parlare più di lui”, ha spiegato Alfonso Signorini alla Cannavò, sottolineando che questa richiesta è estesa a tutti quanti, “te compresa”.