Rai 3 cambia tutto per il 2023-2024: Salvo Sottile e la De Girolamo in prima serata, Timperi a I fatti vostri

Rivoluzione in arrivo nei palinsesti di Rai 3 per la stagione 2023-2024. Dopo l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, passati sul Nove con il loro Che tempo che fa, e di Lucia Annunziata, in predicato di una candidatura tra le fila del Pd alle prossime elezioni europee, la rete mischia le carte e introduce in squadra diversi nuovi conduttori. La novità più clamorose riguardano Nunzia De Girolamo e Salvo Sottile.

Salvo Sottile lascia I fatti vostri e torna a Rai 3

Lasciata la politica e passata da opinionista di Non è l’Arena a padrona di casa di Ciao maschio, Nunzia De Girolamo strappa addirittura due conduzioni. Da luglio l’ex ministra sarà su Rai 1 al timone di Estate in diretta con Gianluca Semprini, mentre a partire dall’autunno sarà la conduttrice di un nuovo programma di informazione e approfondimento in prima serata su Rai 3.

Il nome della De Girolamo si intreccia a quello di Salvo Sottile. Il giornalista, reduce dalla terza stagione a I fatti vostri, lascia il rotocalco mattutino di Michele Guardì su Rai 2 e passa sul terzo canale proprio per avvicendarsi alla guida di questa trasmissione di informazione. La sua presenza è prevista a partire dal 2024, quando la De Girolamo gli cederà il testimone.

Cosa succederà quindi a I fatti vostri? Dopo 26 anni a Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi molla il programma del fine settimana di Rai 1 (non c’entra la lite con Gianni Ippoliti ormai virale sul web) e passa alla trasmissione del mezzogiorno feriale di Rai 2. “Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai: cercheremo di suonare la musica giusta”, ha detto il conduttore all’ultima puntata della stagione.

Tiberio Timperi all’ultima puntata di Unomattina in famiglia (foto: RaiPlay)

I fatti vostri: Tiberio Timperi nuovo conduttore

Timperi trascorrerà l’estate su Rai 1 al timone di Unomattina estate con Serena Autieri e Gigi Marzullo. L’effetto domino con l’addio a Unomattina in famiglia prevede le riconfermate Ingrid Muccitelli e Monica Setta con Beppe Convertini al suo posto.

Tornando a Rai 3, l’ultimo tassello del cambiamento della rete riguarda ovviamente lo spazio lasciato vuoto da Che tempo che fa. La scelta sembra ormai fatta: dal 10 settembre la domenica sera andranno in onda Il provinciale, il viaggio nella provincia italiana di Federico Quaranta che in questi anni si è diviso tra Rai 1 e Rai 2, e il cavallo di battaglia Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.