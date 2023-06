La folle vita, trailer italiano del film di Raphaël Balboni e Ann Sirot al cinema dal 29 giugno

La folle vita, trailer italiano del film esordio alla regia della coppia di registi belgi Raphaël Balboni e Ann Sirot, racconta la storia di due giovani trentenni – interpretati da Jo Deseure e Jean Le Peltier – desiderosi di avere un figlio. Distribuito da Wanted Cinema, La folle vita, esce nelle sale al cinema dal 29 giugno.

La folle vita di Raphaël Balboni e Ann Sirot al cinema dal 29 giugno

La folle vita è una sorta di “coming of age”, dichiarano i registi, un vero e proprio percorso di emancipazione. Il film diventa un’opportunità per riflettere sulla malattia, sul modo in cui trattiamo questo aspetto della vita nella routine quotidiana e in relazione alla società.

Il film affronta un tema doloroso in modo originale e completamente innovativo, regalando allo spettatore momenti di commozione, gioia e sagace ironia.

La folle vita Poster italiano

Trailer italiano di La folle vita

La folle vita racconta la vita di Alex e Noémi – interpretati da Jo Deseure e Jean Le Peltier – due giovani trentenni desiderosi di avere un figlio. I loro piani vengono però sconvolti quando la madre di Alex, Suzanne, inizia a comportarsi in modo bizzarro. Il suo comportamento è infatti influenzato da una patologia neurodegenerativa. La donna inizia a spendere cifre sconsiderate, entra in casa dei vicini nel bel mezzo della notte, o, ancora, utilizza colla e forbici per realizzare una finta patente di guida. A poco a poco Suzanne diventa una bambina incontrollabile: ciò metterà inaspettatamente in crisi la relazione e i propositi geni­toriali del figlio e della sua fidanzata.