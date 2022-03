Pinocchio, la prima immagine del film di Robert Zemeckis con Tom Hanks Geppetto

Disney+ ha diffuso la prima immagine del nuovo lungometraggio live action Pinocchio, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming a settembre.

Prima immagine del film Pinocchio, diretto dal vincitore del Premio Oscar Robert Zemeckis con protagonista Tom Hanks. Le avventure del burattino tratte dal romanzo di Carlo Collodi, tanto amato da grandi e piccoli, tornano il un nuovo lungometraggio live action, in esclusiva a settembre sulla piattaforma streaming Disney+.

La pellicola vede come protagonisti oltre a Tom Hanks, nel ruolo di Geppetto, anche Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco e Luke Evans.

Il film è prodotto da Robert Zemeckis, Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz, mentre Jackie Levine, Jack Rapke, Alexandra Derbyshire e Jeremy Johns sono i produttori esecutivi.

L’amata storia di un burattino di legno Pinocchio, rivisita in chiave live action, che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Tom Hanks interpreta Geppetto, l’intagliatore di legno che costruisce e si prende cura di Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) come se fosse suo figlio. Joseph Gordon-Levitt è il Grillo Parlante, guida di Pinocchio nonché sua “coscienza”; la candidata al Premio Oscar® Cynthia Erivo è la Fata Turchina; Keegan-Michael Key è la Volpe; la candidata all’Oscar® Lorraine Bracco è Sofia il Gabbiano, un nuovo personaggio; Luke Evans è il Postiglione.