Raiduo con Ale e Franz torna per la seconda stagione: ecco cosa aspettarsi

Rai2 si sta riprendendo dopo un inizio di stagione disastroso sul fronte degli ascolti. Raiduo, il ritorno in televisione di Ale e Franz, prova ad aggiungersi alla lista di programmi ed eventi (su tutti Belve con Francesca Fagnani, la Coppa Davis di tennis, la serie Stucky con Giuseppe Battiston) che stanno risollevando i numeri della rete, la più penalizzata dalla riorganizzazione della Rai per direzioni di genere.

Raiduo con Ale e Franz torna per l’edizione 2024

Dopo la prima stagione del 2023, andata in onda il 4, 11 e 18 dicembre con una media di 974mila telespettatori e il 5,21% di share, Raiduo torna con la sua formula collaudata: un varietà comico in cui Alessandro Besentini e Francesco Villa rispolverano i loro personaggi più famosi (dai gangster Gin e Fizz ai due sconosciuti che si ritrovano a dialogare su una panchina) e ospitano amici e colleghi illustri. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Giorgio Panariello e Nina Zilli. Poi arriveranno Diego Abatantuono, Elio e le Storie Tese, Valerio Lundini, Pintus, Massimo Bagnato, Massimo Boldi, Rocco Papaleo, Alberto Patrucco, i Negramaro, Anastasio e Cristiano De André

Non mancano alcune importanti novità, in particolare lo spazio dato a comici emergenti molto popolari sul web ma che non sono ancora così noti in televisione. Si comincia nella prima puntata dalla “comica femminista irriverente che fa ridere anche i maschi” Lucia Arrigoni e dal “super curvy” Max Samaritani con la sua “total positivity”. Tra gli altri anche i Casa Abis (ovvero Gabriele Abis e Stella Falchi) ed il romano Emiliano Luccisano, famoso per il video sulla Piccola Lombarda dove ironizza sulle diversità tra Milano e Roma.

Ale e Franz, Rai 2 allunga il loro varietà

Quanto ai classici dei Ale e Franz, i vecchietti Ermanno e Nanni sono coadiuvati da improbabili badanti come Marco Marzocca nei panni del filippino Ariel, Mara Maionchi, Ippolita Baldini e Roberto Crema. Non può mancare la band dal vivo ad accompagnare gli sketch, guidata dal maestro Paolo Jannacci in ogni puntata.

Non mancano le co-conduttrici: Rossella Brescia, Valeria Marini, Lodovica Comello, Elisabetta Gregoraci e Andrea Delogu. Ideato da Alessandro Pozzoli, Raiduo debutta lunedì 25 novembre in prima serata alle 21:20 e si allunga per cinque puntate fino al 23 dicembre. La regia è di Fania de Risi e nel gruppo di autori ci sono Alberto Ferrari, Claudio Fois, Carlo Gabardini, Antonio de Santis, Dario Tajetta, Maria Cristina Massaro e Matteo Mangiagalli. Per chi avesse perso la prima edizione, è disponibile su RaiPlay.