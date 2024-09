È ufficiale: ecco quali saranno i programmi di Amadeus sul Nove

Dopo aver lasciato la Rai e firmato un contratto quadriennale da 10 milioni di euro con Discovery, sono finalmente pronti i “nuovi” programmi per Amadeus sul Nove. La stagione 2024-2025 del conduttore, la prima post-Sanremo, sarà particolarmente ricca di impegni. “Sul telecomando basta premere Nove, trovate me e tutta la bellissima programmazione della rete”, suggerisce Amadeus sui social a chi non va ancora oltre i canali Rai e Mediaset.

Quali saranno i programmi di Amadeus sul Nove

L’avventura professionale del presentatore per Warner comincia ufficialmente domenica 22 settembre con Chissà chi è, la “rinnovata” versione (è semplicemente la rivisitazione del format originale statunitense Identity) del game show Soliti ignoti, il quiz che ha condotto per sette edizioni (dal 2017 al 2023) nell’access prime time di Rai 1. La trasmissione si scontrerà con Affari tuoi affidato a Stefano De Martino, partito lunedì 2 settembre con 4,4 milioni di spettatori e il 24,9% di share.

“Televisivamente inizio il 22 settembre con un gioco che conoscete tutti quanti, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni, ricordate? Dovete indovinare i mestieri di otto identità, attraverso anche una serie di indizi, poi naturalmente capire chi di loro è parente del parente misterioso. È il gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo e diventa Chissà chi è. Io dirò chissà chi è l’idraulico, il medico, l’avvocato o il prestigiatore e noi ci divertiremo a scoprire il mestiere di queste otto identità”, annuncia Amadeus.

Amadeus, nuovi programmi da Chissà chi è a La corrida

La scelta di partire di domenica è strategica: Chissà chi è riempie l’attesa della seconda stagione di Che tempo che fa sul Nove, al via dal 6 ottobre. Partito il talk di Fabio Fazio, il game show di Amadeus andrà in onda tutti i giorni alle 20:30 dal lunedì al sabato. Nella stessa serata del 22 settembre il conduttore raddoppia con Suzuki Music Party, riproposizione del varietà musicale Arena Suzuki di Rai 1. La formula non cambia: messo da parte il passatismo, quindici cantanti presentano in anteprima televisiva i loro ultimi brani inediti. Accanto ad Amadeus ci sarà l’attrice Ilenia Pastorelli.

“Non è una gara, non c’è una classifica, è una grande festa della musica. Ci tengo anche a dire che la serata viene registrata martedì sera 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano”, specifica Ama. L’autunno si conclude con un classico: La corrida. Amadeus sarà al timone dello storico programma dei dilettanti allo sbaraglio, ideato e portato al successo da Corrado e riproposto negli anni da Gerry Scotti e Flavio Insinna. Una “nuova sfida professionale e personale” (più o meno) che partirà a fine ottobre.

“Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Grazie a tutti i dirigenti che ho incontrato negli anni, che hanno riposto in me fiducia, garantendomi autonomia e serenità. Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”, conclude Amadeus nel suo video.