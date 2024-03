La ruota della fortuna torna su Canale 5: ecco quando inizia

È ufficiale: La ruota della fortuna torna in tv su Canale 5, ma quando inizia? L’ammiraglia Mediaset ha comunicato la data esatta: l’edizione 2024 del fortunato quiz, versione italiana del format statunitense Wheel of Fortune portato al successo negli anni Novanta da Mike Bongiorno, comincia lunedì 6 maggio. Il game show, affidato alla conduzione di Gerry Scotti, prenderà il posto di Avanti un altro! di Paolo Bonolis nel preserale.

La ruota della fortuna su Canale 5: ecco quando inizia

Dal 6 maggio, quindi, la fascia dalle 18:45 alle 20 è presieduta da uno dei programmi più attesi di questa stagione televisiva. Mediaset ha aspettato fino all’ultimo momento per rilanciare quello che è a tutti gli effetti uno dei quiz più longevi nella storia della televisione italiana, battuto per numero di puntate e stagioni soltanto da L’eredità di Rai 1. Ad oggi La ruota della fortuna conta la bellezza di 3501 puntate, dalla fine degli anni Ottanta su Odeon fino alla consacrazione su Canale 5 e Rete 4 condotto da Mike Bongiorno.

La ruota della fortuna ha già avuto un reboot tra il 2007 e il 2009, quando è passato su Italia 1 con Enrico Papi per 305 puntate, sempre nel preserale. Dopo 14 anni di assenza dagli schermi, la trasmissione torna con la conduzione di Gerry Scotti nel preserale e la produzione di Endemol Shine Italy. Nel ruolo della valletta, che in passato ha reso celebri Paola Barale, Antonella Elia, Miriana Trevisan e Victoria Silvstedt, ci sarà la modella Samira Lui, già professoressa a L’eredità e concorrente del Grande fratello.

La ruota della fortuna 2024: come cambia il gioco

Il format del gioco non cambia più di tanto, ma naturalmente è aggiornato ai tempi di oggi: i tre concorrenti di ogni puntata girano la ruota, pescano una somma di denaro, un jolly o una penalità e a turno devono cercare di indovinare una frase partendo dalle lettere che vengono messe insieme.

La riproposizione del gioco nel 2024 non è casuale: La ruota della fortuna festeggia infatti 35 anni dalla sua prima puntata, andata in onda il 5 marzo 1989. In realtà il format aveva già debuttato in Italia nel 1983 all’interno di Ciao gente di Corrado e nei quiz Pentatlon e Parole d’oro di Mike Bongiorno, oltre che su Odeon. Ma sulla rete venne sospeso per una disputa sui diritti di trasmissione con Fininvest.

In partenza lunedì 6 maggio, La ruota della fortuna copre i mesi di palinsesto di Canale 5 prima della pausa estiva. La trasmissione va in onda fino al 2 giugno. I casting per partecipare come concorrenti sono aperti sul sito di Endemol.