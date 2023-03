Il tenero messaggio di Giovanni Allevi, affetto da mieloma multiplo

Era il 18 giugno quando, con il messaggio di Giovanni Allevi su Facebook, il musicista diede un brutto annuncio ai suoi ammiratori: Non ci girerò intorno ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, mieloma, che non per questo è meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”

Inutile ricordare i fiumi di messaggi di solidarietà che gli sono arrivati da ogni direzione: tra i tanti, Fedez, che nell’ultimo anno ha affrontato un brutto male, ha deciso di esprimergli la sua totale vicinanza. Ecco cosa scriveva: “Giovanni, anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e che ti aiuti a distrarti un po”.

Cosa si legge nello speranzoso messaggio di Giovanni Allevi

Pochi giorni fa, il 29 marzo, in occasione della Giornata mondiale del pianoforte, è comparso un altro messaggio di Giovanni Allevi sul suo profilo Instagram: “Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento – scrive il compositore – Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni”. Queste parole hanno accompagnato la pubblicazione di un vecchio di una sua esibizione con l’accompagnamento dell’Orchestra sinfonica italiana.

Ci accodiamo a tutti i suoi fan, che gli augurano una guarigione velocissima ed un ritorno al suo più grande amore: la musica!