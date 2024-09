Maxima: chi è Delfina Chaves, l’attrice che interpreta la regina d’Olanda

La storia vera di Maxima Zorreguieta, la regina consorte d’Olanda, arriva su Rai 1 con la serie tv Máxima che vede protagonista Delfina Chaves. Basato sul libro Patria, los primeros años de Máxima Zorreguieta della giornalista Marcia Luyten e composto da 6 episodi che la rete ammiraglia trasmette in due prime serate prima di renderli disponibili su RaiPlay, il biopic ripercorre il passato problematico della moglie del re Willem-Alexander. L’ex consulente finanziaria, oggi impegnata nell’ambito dell’inclusione con l’Onu, è infatti la figlia di Jorge Zorreguieta, un politico che ha fatto carriera in Argentina durante il sanguinario regime del generale Videla.

Maxima, chi è la protagonista Delfina Chaves

La serie, sceneggiata da Ilse Ott, Marnie Blok, Marcela Guerty, Diede Zillinger Molenaar, Sytske Kok e Judith Goudsmit, racconta la battaglia personale che Zorreguieta ha dovuto affrontare per passare da Buenos Aires a Wall Street e al jet set di Manhattan, fino ad una delle più antiche corti monarchiche europee. Ad interpretare la regina dei Paesi Bassi è Delfina Chaves, attrice e modella argentina classe 1996. Nata a Lobos e cresciuta a Buenos Aires, sorella della conduttrice televisiva Paula, Chaves comincia la sua carriera con piccoli ruoli nelle soap La leona (2016) e Amar después de amar (2017).

Dopo essere apparsa nel thriller Edha (2018), la prima serie originale argentina di Netflix, l’attrice diventa protagonista di Argentina, tierra de amor y venganza (2019), telenovela de época grazie alla quale ottiene grande successo in tutto il Sud America con il personaggio di Lucía Morel Anchorena. Sempre per la piattaforma dalla grande N realizza nel 2020 L’amica, sequel del thriller ad alta tensione Perdida – Scomparsa, adattamento del romanzo best-seller di Florencia Etcheves, pubblicato in Italia da Marsilio.

Ancora per Netflix è nel cast dell’inquietante Il segreto della famiglia Greco, miniserie basata sulla storia vera di una famiglia borghese, i Puccio, che negli anni Ottanta rapiva davvero persone facoltose chiedendo come riscatto ingenti somme di denaro. Nel 2023 è la volta di un altro biopic, Ringo, gloria y muerte, in cui Chaves porta sugli schermi Dora Raffa, la moglie dell’iconico pugile argentino Ringo Bonavena, boxeador ribelle e turbolento ucciso nel 1976 in una casa d’appuntamenti. La sua ultima apparizione è invece nella serie rom-com Felices los 6.

Delfina Chaves, Maxima è la sua consacrazione

In un’intervista concessa al sito d’informazione argentino Infobae, l’attrice racconta che è arrivata a Máxima con un provino tutto in inglese, ottenuto grazie alla sua agente Claudia Scheffler, e che è stata scelta dalla regista Saskia Diesing proprio perché non è bionda e non ha gli occhi castani come la Zorreguieta: i creatori non volevano una copia della futura regina. “Penso che Maxima sia molto più romantica di me nel senso che ha dato tutto per l’altra persona: è una donna che ha fatto carriera a Wall Street negli anni Novanta. Io ho un’idea un po’ meno romantica dell’amore”, confessa Chaves.

L’attrice rivela di soffrire molto di ansia e di attacchi di panico, che oggi tiene sotto controllo grazie alla terapia e ad un lungo lavoro su se stessa. Nonostante non abbia un buon rapporto con i social network, Delfi (come la chiamano i familiari e gli amici) vanta oltre un milione di followers su Instagram, dove condivide soprattutto aggiornamenti sul suo lavoro. Proprio dai social si apprende quello che tanti spettatori si domandavano da tempo: presto inizieranno le riprese della seconda stagione di Máxima, confermata dalla piattaforma streaming Max.