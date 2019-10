Novità Sanremo con Amadeus: Monica Bellucci, Belen e Chiara Ferragni?

Puntuali come ogni fine anno, cominciano ad arrivare le prime succulenti novità di questo Sanremo con Amadeus, la nuova edizione 2020 che interrompe il biennio di Claudio Baglioni al timone. Partiamo dalla prima, che un po’ va ad esaudire anche uno dei desideri del presentatore in entrata: sul palco dell’Ariston ci sarà Monica Bellucci! La diva aveva inizialmente declinato l’invito, ma pare proprio che alla fine abbia deciso di accettare. L’incognita, tuttavia, resta quella del suo ruolo: farà da madrina? Affiancherà il presentatore? O verrà solo come ospite d’onore?

Le novità del Sanremo con Amadeus e i possibili ruoli della Bellucci, ma anche di Belen o Chiara Ferragni

La confusione è ancora tanta, anche perché non è mai stato dichiarato ufficialmente chi condurrà Sanremo con Amadeus, chi sarà ‘la valletta’ prescelta dell’edizione 70. Al momento pare che ci sia un dibattito ancora molto aperto: sul web circolano i nomi di Chiara Ferragni e Belen, così come quello più storico di Milly Carlucci, ma anche (per volere dell’ad Salini, a quanto sembrerebbe) un’opzione più “internazionale”.

Il destino di Sanremo giovani e il DopoFestival

Per quanto riguarda invece la vera ventata di freschezza di tutte le edizioni, ovvero i nuovi nomi che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston, ecco cos’ha commentato il presentatore: “Sono felicissimo per questa partecipazione numerosa dei giovani, che con quasi 850 iscritti rappresenta il record delle ultime edizioni e sono orgoglioso soprattutto per il livello musicale molto alto di questi ragazzi. Con la Commissione abbiamo ascoltato per ore e ore i brani proposti e abbiamo deciso di alzare il numero dei partecipanti alla fase successiva da 60 a 65. Ogni genere è rappresentato: dal rap al trap, dall’indie al pop fino ai cantautori. Mi complimento con tutti loro per il lavoro svolto con impegno e passione. Dispiace per coloro che non saranno tra i prescelti ma un tetto era necessario. Si passerà poi dai 65 ai 20 partecipanti che vedremo da Marco Liorni a Italia Sì. Buona fortuna ragazzi”

Gli ultimi aggiornamenti, invece, riguardano i nomi del DopoFestival: Alessandro Cattelan o Marco Liorni? Quel che è certo, ormai, è che il celebre format non andrà in onda su Rai1, solo Rai Play. Che ne pensate?