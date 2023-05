Come cambiano i programmi Rai del pomeriggio nel 2023-24: la rivoluzione meloniana

È una vera e propria rivoluzione quella che si apprestano a vivere conduttori e conduttrici dei programmi Rai del pomeriggio per la stagione tv 2023-2024. Il cambiamento meloniano, imposto dai vertici capeggiati dal neo amministratore delegato Roberto Sergio, riguarda soprattutto Rai 1 e Rai 2. Rai 3 resta l’isola felice del daytime pomeridiano con le conferme quasi scontate dei vari Leonardo, Piazza Affari, Gli imperdibili, Alla scoperta del ramo d’oro e Geo.

Programmi Rai pomeriggio: valzer di conduttrici

Il rinnovamento più significativo è quello che tocca Rai 1, in particolare Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. La “Zarina del Nazareno” (come viene soprannominata la giornalista ex Agorà) è stata una scelta fortemente voluta dall’ormai ex Direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta (all’epoca direttore dell’ammiraglia) per sostituire Caterina Balivo e il suo Vieni da me. Già al centro di indiscrezioni per presunti contrasti sull’approdo di Pierluigi Diaco al suo posto, Bortone è sempre più in bilico.

A sostituirla potrebbe essere una risorsa interna: Ore 14 di Milo Infante. In pausa su Rai 2 per dare spazio al Giro d’Italia, il programma di cronaca torna lunedì 29 maggio e prosegue fino al 30 giugno. “Siamo cresciuti giorno dopo giorno, conquistandoci il vostro affetto cercando di raccontare quello che accade intorno a noi – scrive Infante sui social –. Se ci saremo a settembre dipende anche da voi”.

In realtà, tutto lascia pensare che il ritorno di Ore 14 annuncia una conferma per l’autunno con annessa promozione. Il magazine TvBlog rivela infatti che la trasmissione potrebbe traslocare in una versione rinnovata su Rai 1 nella fascia di Oggi è un altro giorno e con Infante affiancato da un volto noto della rete: Roberta Capua, conduttrice in passato di Estate in diretta che ora finirà a Nunzia De Girolamo.

Roberta Capua con Alberto Matano a La vita in diretta (foto: Facebook @RobertaCapuaOfficial)

Caterina Balivo torna in Rai?

Confermati Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta con Alberto Matano, il valzer di Rai 1 porterebbe la Bortone nel programma post-Domenica In ora occupato da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera e il conseguente passaggio della Fialdini ad una nuova destinazione. A Rai 2 la reazione a catena lascia scoperto lo slot orario delle 14. BellaMa’ di Diaco rimane al suo posto, l’idea sarebbe quella di sperimentare una trasmissione in stile Detto fatto.

A quanto pare, si tratterà di un factual corale, affidato a conduttrici diverse. La madrina sarebbe Caterina Balivo (al rientro dopo l’esperienza di Lingo su La7), le tre donne chiamate a sostenerla Greta Mauro, Roberta Morise e Bianca Luna Santoro.

Naturalmente questo quadro è ancora in progess: per avere le conferme definitive, bisognerà attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti, prevista per la fine di giugno o al più tardi all’inizio di luglio.