Al cinema il super concerto dei BTS, amatissimi da ragazzi e ragazze di tutto il mondo

Impossibile non essere un adolescente e non aver mai desiderato di andare ad un concerto dei BTS: acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuto per la loro musica autentica e autoprodotta, per le performance di alto livello e per il modo in cui interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso le loro attività sociali come la campagna LOVE MYSELF e il discorso delle Nazioni Unite “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei singoli n. 1 della Billboard Hot 100 in un anno e poco più di un mese e si è esibito in numerosi spettacoli da tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo.

L’evento speciale che porterò al cinema il concerto dei BTS

A febbraio si terrà il concerto dei BTS a BUSAN, un evento significativo ed iconico in quanto successivo all’annuncio, da parte dei membri della band, della loro partenza per il servizio militare per servire la loro patria, la Corea del Sud. L’incredibile show sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo in occasione dell’evento in contemporanea globale BTS: YET TO COME IN CINEMAS. Questo eccezionale appuntamento cinematografico, editato e remixato per il grande schermo, presenta riprese con angolazioni ravvicinate e una visione completamente nuova dell’intero concerto.

Proprio grazie alle immagini raccolte durante lo scorso concerto registrato a ottobre a Busan, in Corea del Sud, davanti a una folla da tutto esaurito, il pubblico potrà vedere RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook esibirsi in canzoni di successo che abbracciano tutta la loro carriera, tra cui “Dynamite”, “Butter” e “IDOL”, oltre alla prima esibizione in concerto di “Run BTS” dall’ultimo album del gruppo, Proof.

Il concerto dei BTS: YET TO COME IN CINEMAS sarà presentato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo in oltre 110 paesi. In Italia l’appuntamento sarà solo per cinque giorni, l’1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2023 (elenco sale su nexodigital.it). Le proiezioni di sabato 4 febbraio saranno dedicate ai “Light Stick Screenings” e permetteranno al pubblico di festeggiare l’evento utilizzando il caratteristico merchandising illuminato della band.