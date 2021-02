Kate Winslet sulla scena di Titanic più ‘accaldata’: “Non volevo finisse”

In occasione del suo ritorno sul piccolo schermo con la nuova serie TV ‘Mare of Easttown’, Rolling Stone ha raccolto una nostalgica dichiarazione di Kate Winslet sulla scena di Titanic ambientata nella macchina, quella sudata, accaldata… Avete capito quale no?

Il commento/retroscena di Kate Winslet sulla scena di Titanic

Un momento iconico che ha coronato l’amore nascente di Jack e Rose a bordo del transatlantico, più precisamente in una delle vecchie auto presenti nei parcheggi della nave.

Inutile dire che all’epoca dell’uscita del kolossal, nel 1997, fioccavano indiscrezioni e ‘fughe di notizie’ che giuravano che tra i due attori ci fosse del tenero anche al di là delle telecamere di James Cameron. In realtà, come hanno spesso entrambi raccontato, i protagonisti del film erano molto complici, sì, ma grandi amici: “Solo pensarci sarebbe stato folle – commenta infatti l’affascinante interprete di Revolutionary Road e Se Mi Lasci Ti Cancello – perché sarebbe stato assolutamente come un incesto. Con Leo ho un rapporto che tutte le donne del mondo invidierebbero. Sai, parlavamo di alcune cose molto personali e ci chiedevamo consiglio a vicenda. Una specie di: ‘No, non farlo in questo modo, fallo in questo modo’. È molto bravo in questo. Devo dire che molti di quei consigli ses*uali (anche molto espliciti, specifica, ndr) che mi ha dato hanno funzionato. E so che la stessa cosa vale anche per lui”.

Ma nel ricordo di Kate Winslet sulla scena del Titanic in cui i due personaggi si ritrovano l’uno nelle braccia dell’altro “La Rose in me era davvero innamorata del Jack in lui. E, anche se non mi sentivo così per Leo, è stato piuttosto bello sentirmi in quel modo nella scena. È stato piuttosto adorabile”. Ed infatti, al termine delle riprese ‘scottanti’ l’attrice ammette che: “Ricordo che stavo lì a pensare: ‘Che peccato che sia finita’, perché era stato carino“.

Un racconto molto dolce che ben contrasta le recenti confessioni della Winslet sul ‘bullismo’ che ha subito dal pubblico dopo l’uscita del film…