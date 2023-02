Papa Francesco scrive a Lino Banfi dopo la morte della moglie: “I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza”

Lucia Lagrasta in Zagaria se n'è andata a 85 anni al Campus Bio Medico di Roma, dove da anni era in cura: ai funerali le parole del Pontefice

Lucia Lagrasta in Zagaria, la moglie di Lino Banfi, si è spenta a 85 anni dopo una lunga malattia. Da tempo era affetta da una forma progressiva di Alzheimer. I funerali si sono tenuti nella parrocchia di Sant’Ippolito in viale delle Province a Roma, dove erano presenti Lino, i figli Walter e Rosanna e tanti amici come gli attori Giulio Scarpati e Paolo Conticini, le conduttrici Milly Carlucci e Mara Venier, il produttore Pietro Innocenzi, gli ex ministri Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora. Dopo la benedizione del feretro, è arrivata una sorpresa inaspettata: una lettera da parte di Papa Francesco.

Lino Banfi, funerale della moglie: le parole del Papa

Già autore di emozionanti parole per uno degli attori italiani più popolari e amati dal pubblico, il Pontefice ha rivolto un pensiero alla coppia più longeva dello spettacolo. “Porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera in suffragio della sua anima. La fede in Cristo nostra speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza. E tu sei nonno di una nazione intera”, ha ricordato Bergoglio.

La lettera di Papa Francesco è stata letta da don Sergio Mercanzin, il parroco che con don Gianni Colamaria (nipote della stessa Lucia) e il cardinale Francesco Coccopalmiero ha celebrato la messa. “Lucia è ancora in mezzo a noi. Non la vediamo ma è qui. A te che amavi tanto la tua Lucia, che eri unito a lei da tantissimi anni, fin da quando eravate piccoli. Abbiamo percorso una parte della vostra vita insieme e oggi vi esprimiamo tutto il nostro dolore”, ha detto Coccopalmiero.

“La domanda angosciosa di oggi è: dov’è Lucia? La rivedremo? Saremo ancora con lei? La risposta non può venire da noi. Le anime dei giusti, come quella di Lucia, sono nelle mani di Dio”, ha aggiunto Mercanzin.

Rosanna Banfi ricorda la mamma Lucia a Verissimo (foto: MediasetInfinity)

Lino Banfi, moglie Lucia “è nelle mani di Dio”

Banfi e il Papa si sono incontrati un anno fa, in occasione dei 60 anni di matrimonio di Lino e Lucia. “Ero da poco stato in udienza da lui, ma non mi aspettavo questo pensiero. Lucia è diventata più famosa di me. Ora per me scattano i tempi supplementari e i rigori. Avrei voluto morire con lei”, ha dichiarato l’attore, visibilmente scosso, al termine del funerale.

La morte di Lucia Lagrasta è stata annunciata per prima sui social dalla figlia della coppia, Rosanna. “Se ne è andato il pilastro della famiglia. Era molto discreta, sempre in secondo fila, ma ora sarà difficile senza di lei. Grazie per l’affetto che ci state dimostrando. Tutta la città si è stretta intorno a noi. Non ce lo aspettavamo”, ha rivelato l’attrice al termine delle esequie.