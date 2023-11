Cuori 3, il futuro è in bilico: ecco perché la terza stagione è ancora in forse

Ci sarà Cuori 3? È la domanda che gli appassionati della serie di Rai 1 con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci si stanno facendo con insistenza nelle ultime ore. La questione non ha ancora una risposta definitiva. La Rai non ha ancora deciso il futuro della fiction, che ha chiuso la seconda stagione il 5 novembre vincendo la serata sul fronte degli ascolti ma dovendosi accontentare del 16.1% di share con 3 milioni di telespettatori.

Cuori 3 ci sarà? Il futuro è in bilico

La media degli ascolti di Cuori 2, una delle fiction più attese dell’autunno 2023, è stata quella dell’esordio del 1° ottobre: 3 milioni di spettatori per un range tra il 16 e il 20% di share. Insomma, pur avendo registrato un calo rispetto alla stagione di debutto, il medical drama ha garantito a Rai 1 la leadership della prima serata della domenica per sei settimane. A parte Che tempo che fa sul Nove, non che la concorrenza fosse molto forte tra Caduta libera e Terra amara su Canale 5, Il collegio su Rai 2 e Report su Rai 3.

Al momento, tuttavia, non c’è nessuna conferma ufficiale sulla terza stagione di Cuori. L’unico indizio l’aveva dato ad aprile l’ormai ex amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. In un incontro con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, l’allora ad si era detto certo di una terza stagione. Ma nel frattempo, al vertice dell’azienda è arrivato Roberto Sergio mentre dalla Direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati non ci sono novità.

Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci in Cuori (foto: Ufficio stampa Rai)

Cuori 3 quando esce? È ancora tutto da decidere

Un’indicazione sul clima di incertezza che circonda Cuori arriva dalla sceneggiatrice Simona Coppini, che con Fabrizia Midulla e Leonardo Valenti forma la writers’ room della serie. In un’intervista concessa a FanPage, Coppini spiega a che punto sono i lavori.

Ci siamo basati su alcune indicazioni della produzione e abbiamo già presentato un’idea. Le idee, però, cambiano anche in base alla disponibilità degli attori, alla loro voglia di continuare. Occorre precisare che non abbiamo ancora ricevuto il via libera dalla Rai, non è stata ancora confermata la terza stagione… Al momento posso dire che è stato presentato un soggetto di serie, un concept che illustra le linee dei protagonisti principali.

Dal punto di vista narrativo, infatti, il legame tra Delia e Alberto e la loro backstory, le presenze di Giraudo e Karen, il futuro del professor Corvara, il destino di Mosca e Bino e il triangolo tra Helmut, Virginia e Fausto, lasciano aperti numerosi sviluppi. A tutto ciò bisogna aggiungere un fato che gioca a favore del rinnovo: Cuori registra un riscontro positivo su RaiPlay. Un aspetto da non sottovalutare.