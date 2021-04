L’avete sentita la confessione di Alessandra Amoroso sul lockdown? La cantante, ospite ad Amici 2021, si è lasciata andare ad una serie di considerazioni e dichiarazioni davvero molto personali sia sulla sua carriera che sulla sua vita, dopo aver eseguito una bellissima versione unplugged del suo celebre singolo ‘Immobile’.

“É una canzone che ho odiato moltissimo, ma che ho imparato ad amare è stata la canzone che mi ha fatta conoscere e amare dal mio pubblico, in ogni mio concerto dev’essere sia in scaletta sia alla fine, tutti la vogliono sentire”

La confessione di Alessandra Amoroso sul lockdown dell’anno scorso

Ma, mentre tutto il mondo si fermava, la sua musica è diventata non più la sua passione e arte, ma anche un aiuto – insieme alla terapia – per combattere un grande mostro: “La mia testa è entrata in un tunnel nero, scuro. Non provavo più niente, non sentivo più niente. Non riuscivo a mettere insieme i pensieri ed è stato uno dei momenti più brutti che non dimenticherò mai della vita. Però mi hanno portato oggi ad avere una grande consapevolezza.“

La speranza e il messaggio che vuole trasmettere la cantante agli allievi del talent show di Maria De Filippi

Questa confessione di Alessandra Amoroso ad Amici – che quest’anno, come non mai, sta diventando sede di molti dibattiti e polemiche, a causa dei giudizi di Alessandra Celentano – è molto profonda e scava nel passato anche familiare dell’artista: “Io mi sono sempre sentita in colpa del mio lavoro. Perché stavo lontano dalla mia famiglia, per il successo, non lo so perché. Poi è successa questa cosa così grande che mi ha fatto riflettere”.

Fondamentale il lavoro su sé stessa ed un aiuto professionale. Come lei, sono tanti quest’anno ad aver confessato di aver vissuto la quarantena in modo davvero duro da un punto di vista psicologico…