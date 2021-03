Belen risponde per le rime alla battuta di Pio e Amedeo su De Martino e la gravidanza

Durante il primo serale di Amici 20, il duo coinvolge Stefano De Martino tirando in ballo Belen, che non la prende bene

Il primo serale di Amici 20 ha esordito con ottimi ascolti (oltre 6 milioni di telespettatori e 28,7% di share) e una feroce polemica a distanza: quella tra Belen e Pio e Amedeo. I comici pugliesi sono stati ospiti speciali del talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e nel loro monologo irriverente hanno tirato in ballo la showgirl argentina. Arrivati in studio per presentare Felicissima sera, il varietà che li vedrà protagonisti dal 16 aprile sull’ammiraglia Mediaset, Pio e Amedeo hanno approfittato della presenza del giudice Stefano De Martino per scherzare sulla ex del ballerino e conduttore napoletano.

Pio e Amedeo: la battuta su De Martino ad Amici 20

Belen Rodriguez è in dolce attesa del suo secondo bambino dal nuovo compagno, il parrucchiere Antonino Spinalbese. Ironizzando sulla gravidanza, Pio e Amedeo hanno fatto le congratulazioni a De Martino.

“Lo vogliamo fare un grande applauso a Stefano? Tanti auguri, diventa di nuovo papà! Un altro bimbo che arriva a casa De Martino! Finalmente un fratellino per Santiago! Ah… non è lui il papà? Belen se li prende tutti uguali, non capisco”, ha detto Amedeo.

“Ah, fa il parrucchiere? Stefano, ma due sciampi non li potevi fare pure tu”, ha aggiunto rincarando la dose. A quel punto De Martino ha dovuto sfoggiare un certo contegno per “non ridere alle loro battute”.

“Se io rido troppo, rischio di offendere qualcuno, ma mi fanno ridere”, ha specificato il conduttore di Stasera tutto è possibile. I due comici hanno chiuso il siparietto facendogli i complimenti. “Bravo Stefano, sei stato sportivo”, ha ammesso Pio.

Pio e Amedeo ad Amici 20 e Belen Rodriguez a C’è posta per te (foto: Fascino / Mediaset)

Belen incinta e arrabbiata: risponde per le rime su Instagram

Peccato che queste battute, oltre a parecchi utenti sui social, non siano piaciute alla diretta interessata: Belen Rodriguez. La showgirl ha usato Instagram per replicare all’ironia di Pio e Amedeo, postando la foto di una saponetta e un commento al veleno: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”.

I commenti al post si sprecano: “Brava. Scherzare sì ma fino ad un certo punto”, “Pio e Amedeo?? Incommentabili”, “Hai ragione, davvero di pessimo gusto. Ma sono dei cafoni, ormai i comici (cosa che loro non sono: per me la comicità è altro, è intelligenza senza volgarità) non sanno più che inventarsi”.

E ovviamente c’è anche chi si schiera in posizione contraria: “Permalosa”, “Che noiosa che sei. Era una battuta. Con tutto quello che sta succedendo fatti due risate”, “Era meno volgare la battuta fatta a Stefano che il tuo atteggiamento a C’è posta per te. Sei stata di cattivo gusto”.