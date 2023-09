Un iconico film su Carlos Santana è in arrivo in Italia

Ottime notizie per chi della musica, soprattutto quella senza tempo, non ne ha mai abbastanza: sta per uscire un film su Carlos Santana, l’iconico chitarrista vincitore di 10 Grammy. ‘Carlos – il viaggio di Santana’ sarà un evento esclusivo che si terrà nei cinema di tutto il mondo. Diretto dal regista Rudy Valdez, il film racconta la straordinaria vita e la carriera di uno dei più grandi musicisti della storia contemporanea: per i curiosi, l’appuntamento è fissato per il 25, 26 e 27 settembre.

Di cosa parla il film su Carlos Santana

Presentato in anteprima al Tribeca Festival, il film su Carlos Santana offre un’immersione senza precedenti nella vita del musicista e della sua famiglia. Attraverso interviste esclusive, filmati d’archivio inediti, e momenti dietro le quinte, il film rivela aspetti inediti della straordinaria carriera del leggendario musicista.

L’evento, promosso in tutto il mondo da Trafalgar Releasing e Sony Pictures Classics, e distribuito in esclusiva in Italia da Nexo Digital, promette di regalare agli spettatori un’esperienza coinvolgente e emozionante. Le proiezioni saranno precedute da un contenuto introduttivo speciale, con la partecipazione diretta di Santana in persona e del regista Rudy Valdez.

Carlos Santana, da cinquant’anni protagonista della scena musicale, continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di mescolare stili diversi, dalla spiritualità del rock n’ roll al jazz, blues e musica Mariachi. Il suo impatto sulla musica e sulle emozioni di milioni di persone in tutto il mondo è innegabile.

“CARLOS” è stato finanziato congiuntamente da Sony Music Entertainment e Imagine Documentaries, e vede la produzione di Sara Bernstein e Justin Wilkes, insieme a Lizz Morhaim. Il prestigioso team di produttori esecutivi include i premi Oscar Brian Grazer e Ron Howard per Imagine Documentaries, Leopoldo Gout, Ashley Kahn e Sam Pollard. Michael Vrionis è il produttore esecutivo per Sony Music Entertainment.

Per gli appassionati di Santana e della sua musica, “CARLOS” rappresenta un’opportunità unica di immergersi nell’universo straordinario di un vero maestro della chitarra.