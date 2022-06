Che Dio ci aiuti 7, Francesca Chillemi rivela: “È vero, sono io l’erede di Suor Angela”

Erede di Suor Angela. Suona strano ma è quello che attende Francesca Chillemi in Che Dio ci aiuti 7. Dopo tante chiacchiere e indiscrezioni, l’attrice siciliana conferma che il personaggio di Azzurra sarà protagonista assoluta della settima stagione della fiction di Lux Vide, in onda su Rai 1 nel 2023. È un segno del destino: quando Francesca ha vinto Miss Italia nel 2003, incoronata da Claudia Cardinale, in giuria c’era proprio lei, Elena Sofia Ricci.

Francesca Chillemi: Miss Italia erede di Suor Angela

Chillemi anticipa in un’intervista concessa al Corriere della Sera quello che i telespettatori dovranno aspettarsi dalla comedy più seguita della televisione italiana. “Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni – racconta l’attrice – e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa”.

Classe 1985, 37 anni il prossimo 25 luglio, l’ex Miss Italia è entrata nel cast della serie nel 2011. In questi dieci anni, la sua Azzurra Leonardi si è trasformata da egoista e superficiale fashion victim a giovane donna che scopre la fede dopo la morte prematura del marito Guido e del figlio adottivo Davide.

“L’ex ragazza viziata – spiega Chillemi – ha dovuto affrontare dure prove: è lo specchio di ciò che nella vita avviene a ognuno di noi. Il motivo del successo di questa serie consiste nel fatto che molte persone vi si possono riconoscere: per esempio nella solitudine di chi, magari pur avendo una famiglia, non se ne sente parte affettivamente. Azzurra, che nasce in una famiglia-non famiglia, in convento trova un’energia che le consente di affrontare le avversità. È un ruolo che ho amato sin dal primo momento e da cui mi sento scelta”.

Francesca Chillemi è la novizia Azzurra in Che Dio ci aiuti (foto: Lux Vide / Rai Fiction)

Che Dio ci aiuti 7, Azzurra diventa il vero cuore della serie

Sempre molto attiva su Instagram, dove conta 1,2 milioni di follower, Chillemi sarà protagonista di due fiction nella stagione 2022-2023. Oltre a Che Dio ci aiuti 7, debutterà su Canale 5 accanto a Can Yaman in Viola come il mare, prodotta ancora da Lux Vide e adattamento del romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini.

In Viola come il mare l’attrice sarà una giornalista che si trasferisce da Parigi a Palermo, la sua città natale, per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Un personaggio diverso dalla Azzurra che i fan conoscono e amano da tempo. Per prepararsi a vestire i panni di giovane suora, Chillemi ha lavorato parecchio sulla parte psicologica.

“Ho potuto trascorrere una giornata intera in un vero convento di clausura – confessa al Corriere –. Un’esperienza molto forte, ho capito cosa significhi una vocazione: c’erano delle suore, ormai anziane, che mi raccontavano la loro scelta di cui erano fermamente convinte. Per noi si tratterebbe di una vita di rinunce, per loro assolutamente no”.