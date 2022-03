Oscar 2022, scoppia il caso Will Smith: perché ha tirato un pugno a Chris Rock

La Notte degli Oscar 2022 sarà ricordata soprattutto per due motivi: il trionfo inaspettato di Coda – I segni del cuore (tre statuette vinte su tre candidature, tra cui quella più importante come miglior film) e il caso clamoroso di Will Smith. L’attore si è reso protagonista di un episodio che ha stupito gli ospiti dell’Academy e sorpreso i telespettatori. In Italia sono le 3 di notte passate e la cerimonia di premiazione sta per entrare nel vivo con l’annuncio dei riconoscimenti più importanti. Sul palco sale il comico Chris Rock per assegnare l’Oscar al miglior documentario.

Oscar 2022: Will Smith tira un pugno a Chris Rock

Rock è famoso per il suo umorismo feroce e corrosivo. Comincia con un paio di battute sui coniugi Javier Bardem e Penélope Cruz e poi infrange il tabù per eccellenza del politicamente corretto: a Hollywood si può fare ironia su qualsiasi cosa ma guai a scherzare su etnia, orientamento sessuale e disabilità. L’obiettivo è Jade Pinkett Smith, seduta in platea accanto al marito Will.

Chris Rock guarda l’attrice e non fa sconti: “Scusami, G.I. Jane”. È un gioco di parole con G.I. Joe: il comico fa rifermento alla testa rasata di Jade. Una battuta infelice perché la Pinkett ha fatto sapere pubblicamente sui social di soffrire di alopecia. A quel punto Smith perde le staffe: si alza, avanza a passo minaccioso verso Rock e gli sgancia un pugno in piena faccia.

Rock incassa e continua come se nulla fosse. Tornato al suo posto, Smith non si ferma. La regia cerca di censurare questo momento imbarazzante, ma si sente ugualmente il suo insulto: “Levati il nome di mia moglie dalla tua cazzo di bocca!”. Sul Dolby Theatre cala il gelo.

Il momento del cazzotto di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 (foto: A.M.P.A.S.)

Oscar 2022: Will Smith chiede scusa per il pugno

Durante l’interruzione pubblicitaria, Denzel Washington, l’agente Meredith O. Sullivan e il produttore Will Packer cercano di calmare Will. Sean Combs e Anthony Hopkins provano a fare da pacieri. Ma è tutto vero o è stata una messinscena?

C’è persino chi ci ha letto un siparietto costruito a tavolino per giustificare durante uno show visto in tutto il mondo l’interventismo occidentale al fianco dell’Ucraina contro la Russia: una gag per far sapere che la violenza, in fondo, in determinati casi è giusta e necessaria.

Smith vince poi l’Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente – King Richard e in lacrime chiede scusa per il gesto. “Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio”, dice commosso e si paragona a Richard Williams, il papà delle sorelle Venus e Serena che interpreta nel film, definendosi un “agguerrito difensore” della sua famiglia.