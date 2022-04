Cos’ha detto Chris Rock di Will Smith e dello schiaffo

Mentre l’attore di Io Sono Leggenda continua ad affrontare le conseguenze di quanto accaduto agli Oscar 2022, arriva la prima, ufficiale, dichiarazione che chiarisce cosa pensa Chris Rock di Will Smith e di quali siano le proprie condizioni dopo aver ricevuto il famigerato schiaffo.

Il comico e presentatore delle cerimonia, da quando tutto è avvenuto, è stato una delle personalità del jetset americano più ricercato dai media. Tutti volevano un’intervista, tutti volevano un’esclusiva, addirittura uno speciale dedicato alla sua versione dei fatti, ma finora, tutto quello che è venuto fuori dal suo silenzio stampa è stato:



“Sto bene, sto bene. Sono guarito dai graffi e dai lividi… in gran parte.“

Cos’ha detto la madre di Chris Rock di Will Smith: “Inutile la decisione degli Oscar”

La dichiarazione è avvenuta durante uno dei suoi spettacoli da sold out del tour. A dare un’opinione più ‘approfondita’ di questo breve pensiero che ha avuto Chris Rock di Will Smith e del suo gesto è stata sicuramente la madre di Rock, che all’emittente South Carolina WIS, ha spiegato che suo figlio “sta ancora metabolizzando l’incidente”. “Ho detto a qualcuno che quando Will ha preso a schiaffi Chris ha preso a schiaffi tutti noi – racconta Rose Rock – ma in realtà ha preso a schiaffi me. Quando fai male a mio figlio, fai male a me. Non so cosa gli direi, se non “Ma cosa diavolo stavi pensando?” Gli ha dato uno schiaffo ma poteva andare molto peggio. Chris avrebbe potuto indietreggiare e cadere. Sarebbe potuto uscire di lì in manette. Non ci ha pensato. Ha reagito all’occhiataccia di sua moglie, è salito sulle scale e l’hai fatta scoppiare a ridere facendo così.”

Will Smith tira un pugno a Chris Rock agli Oscar 2022

Riguardo poi alla decisione degli Academy di escludere Smith dal premio per 10 anni, la donna ha reagito con scetticismo dicendo: “Ma cosa significa? C’è gente che non va agli Oscar nemmeno tutti gli anni. […] Mi spiace che non si sia mai scusato veramente. Il suo team ha scritto un comunicato e ha detto “mi scuso con Chris Rock”, ma è una cosa più personale. Avrebbe dovuto chiamarlo.”