La scogliera dei misteri, tutto quello che devi sapere sulla fiction di Rai1

In originale è Jugée coupable, ovvero “giudicata colpevole”, mentre da noi diventa La scogliera dei misteri. È la nuova fiction che debutta il 12 aprile in prima serata su Rai1 tingendo di giallo i martedì dell’ammiraglia. Produzione franco-belga di Épisode Productions, France 3, Be-Films e RTBF, la serie è un crime mozzafiato che non rinuncia a mescolare generi diversi, dal dramma familiare al revenge passando per il thriller psicologico sulla tumultuosa ricerca dell’identità.

La scogliera dei misteri: trama e cast della serie

La trama della fiction ruota attorno a Lola Brémont, una 26enne di Bordeaux che vive con lo zio Jean-Michel in seguito alla morte di sua madre. Laureata in gestione alberghiera, la ragazza riceve via sms un invito a un colloquio di lavoro. La posizione è importante: assistente manager all’Hôtel des Roches Blanches in Bretagna.

Arrivata al prestigioso albergo, Lola scopre dai direttori Inès e Nicolas Leroux che nessuno l’ha contattata e che quel colloquio non era mai stato programmato. Perché qualcuno voleva portarla proprio in quell’hotel? Ormai priva di speranze, Lola riceve un altro messaggio anonimo nel quale il misterioso mittente le consiglia di andare al Café du Port e leggere il giornale locale.

Confusa e incerta, Lola arriva al bar e sfogliando il quotidiano fa una scoperta sconvolgente. Esattamente 25 anni prima, l’8 ottobre 1995, una donna di nome Manon Jouve è stata assassinata in paese. E Lola ha una incredibile somiglianza con la vittima: sono come due gocce d’acqua. Proprio in quel momento, arriva un altro messaggio: “Guardala bene. È tua madre”.

Chi le sta inviando questi sms e perché? A Lola non resta altro da fare che cominciare a indagare per capire in che modo quell’omicidio è collegato a lei. Sarà l’inizio di un percorso doloroso in cui la ragazza si immergerà in un passato di cui non sapeva nulla e grazie all’incontro con un certo Rémi, si metterà sulle tracce dell’assassino, ancora a piede libero.

Garance Thénault è Lola Brémont (foto: Remy Grandroques / FTV / Épisode Productions)

Lanciata in televisione come le college Audrey Fleurot e Laëtitia Milot, Garance Thénault è la protagonista assoluta della serie. Prima di Jugée coupable, era apparsa soltanto in piccoli ruoli in diverse fiction dopo il debutto nella popolare soap Plus belle la vie.

Accanto a lei nel cast ci sono invece volti noti del piccolo schermo transalpino come Jérôme Anger e Elodie Frenck, Manuel Gélin e Vincent Winterhalter.

Garance Thénault: Lola Brémont

Pierre-Yves Bon: il capitano Clément Neuville

Aurélie Vaneck: Gaëlle Jourdan

Stéphane Grossi: Rémi Pérec

Élodie Frenck: Inès Leroux-Battaglia

Xavier Lemaître: Nicolas Leroux

Jérôme Anger: Georges Battaglia

Nicky Marbot: Jean-Michel Brémond

Gabrielle Lazure: Mireille Jouve

Manuel Gélin: il comandante Pierre Neuville

Vincent Winterhalter: il tenente colonnello Michel Jourdan

Inès Melab: la detective Virginie Martel

L’Hôtel des Roches Blanches è al centro di La scogliera dei misteri (foto: Remy Grandroques / FTV / Épisode Productions)

La scogliera dei misteri: location della fiction di Rai 1

Diretta da Grégory Ecale su sceneggiatura di Franck Ollivier, La scogliera dei misteri è ambientata in alcuni tra i più suggestivi scenari del Morbihan, uno dei luoghi più affascinanti della Bretagna. Le location che si ammirano nella fiction sono la Trinité-sur-Mer, le scogliere di Port-Blanc, Vannes e Quiberon, Carnac, Auray, Theix-Noyalo, Arradon, Port-Louis, Port Haliguen e Hennebont.

Spicca tra i luoghi della serie il rinomato Hôtel de Limur di Vannes, costruito nel XVII secolo per volere di Raymond L’Oulx e diventato Museo delle Belle Arti dal 1955 al 1968. L’Hôtel des Roches Blanches è invece il l’hotel Domaine de la Bretesche a Missilac: in questo caso, il set non è nel Morbihan ma nella Loira Atlantica.

Garance Thénault negli scenari del Morbihan tra natura selvaggia e mare in tempesta (foto: Remy Grandroques / FTV / Épisode Productions)

La scogliera dei misteri, quante puntate sono?

Girata nel corso del 2021, non senza problemi legati alla pandemia, La scogliera dei misteri è una miniserie. Gli episodi sono 6 e ciascuno dura 52 minuti. Non è prevista né è stata messa in cantiere dalla produzione un seconda stagione.

Rai1 programma la serie concentrando le 6 puntate in tre prime serate: il 12, 19 e 26 aprile alle 21:25. La fiction sarà inoltre disponibile in streaming su RaiPlay subito dopo la messa in onda.